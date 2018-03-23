Bakan Yılmaz'dan eğitim sistemi eleştirilerine yanıt!

İzmir Ege Üniversitesi Yerleşkesi içindeki İzmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi’nin açılışı töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitime yönelik yapılan eleştirilere tepki göstererek, ‘Sanki Türkiye’de eğitim yokmuş gibi bir yaklaşım anca Solomon Adaları yerlileri yapar. Ya sen nerede yaşıyorsun Türkiye’de yaşamıyor musun? Ben de görüyorum; öğretmen sayısını, öğrencilerin başarısını görüyorum, Türkiye’nin başarısını görüyorum. Peki sen nerede yaşıyorsun da Türkiye’nin başarısını görmüyorsun’ dedi

Ali Budak- Bir dizi açılış ve ziyaretler için İzmir’e gelen Milli



İyi yetişmiş bireylerle yarınları inşa edeceğiz



Bilfen okullarının tanıtım filmi ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından törenin açılış konuşması yapan eğitim kurumunun yönetim kurulu başkanı Fatih Öztürk, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın konuşmalarının ardından kürsüye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çıktı. Bakan Yılmaz, bir ülkenin en önemli eserinin iyi yetişmiş bireyleri, en değerli birikiminin ise eğitim olduğunu belirterek, ‘İyi yetişmiş bireylerle sadece bugünü değil yarınları da inşa edersiniz. İyi yetişmiş bireylere sahip olmak için iyi okullara sahip olmak gerekir. Bu anlamda katkı sağlayan Bilfen okullarına teşekkür ediyorum. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı, çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunun da eğitimle sağlayacağımızın farkındayız. Evlatlarımızı iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz’ diye konuştu.



Eğitime bu yıl 134 milyar 727 milyon ayırdık



Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak istediğine işaret eden ve eğitimde gelinen noktayı AKP’den önceki dönemle kıyaslayan Yılmaz, şöyle konuştu: Bunun için kaliteli ve fırsat eşitliği temelli eğitimi herkese sağlamak gerekiyor. Hedef kaliteli eğitim ama ne yapıyorsunuz derseniz, herhalde hükümetlerden beklenen eğitime gerekli kaynağı ayırmaktır. Türkiye bunu yapıyor. Bu yıl eğitime 134 milyar 727 milyon para ayırdık. Bütçenin yüzde 18’inden fazla. 2002’de ise ayrılan bütçe 10.4 milyardı, toplam bütçenin yüzde 10’u bile değil. Milli gelirimizden eğitime ayrılan pay bugün 6,2, 80’li yıllarda eğitime 1,2 ayrılıyordu.



25 bin öğretmen atanacak



Kaliteli eğitim için öğretmen sayısının da önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, ‘20 bin öğretmen ataması için ilana çıktık. Dün mecliste kanun kabul edildi ve onunla da 5 bin öğretmen alacağız. 25 bin öğretmeni daha milli eğitim ailesine kavuşturacağız. Toplam öğretmen sayımız 910 bine çıkacak’ dedi.



Solomon adaları yerlileri benzetmesi



Eğitime yönelik getirilen eleştirilere ‘Solomon Adası yerlileri’ tepkisi gösteren Yılmaz, 15 yılı aşkın AKP iktidarında eğitimde gelinen noktayı şöyle açıkladı: 80 yılda alınan mesafe bazı alanlarda 8 katına, 10 katına çıktı. Bu büyük başarı. Bunu daha iyi yapmak adına yapıcı eleştiri olsa neyse. Ama yapamıyoruz, öğretemiyoruz derlerse bu da doğru değil. Bazen içimizdeki İrlandalılar diye bir tabir var biliyorsunuz, bu toplum içinde yaşayıp da İrlandalı gibi düşünenler. Ben de onlara Solomon Adaları yerlileri diyorum. Solomon Adaları’nda yaşayan yerliler bir ormanda tarım arazisini çevirmek istediğinde ağacı kesmezlermiş. Ağaç etrafında halka olup ağaca kötü söz söylerlermiş. Ağaçta hak etmediği bu sözlerden dolayı bir iki ay sonra kendi kendine kururmuş. Dolayısıyla bu Solomon Adaları yerlileri Türk eğitimin kendiliğinden kuruması için dileklerini belirtiyorlar. Okul öncesi eğitim bizden önce nerdeyse hiç yoktu. Yüzde 10’du, yüzde 80’e çıktı, 80 yılda alınamayan mesafenin 8 katını aldık deseler, 80 yılda atanamayan öğretmenler sizin dönemde atandı deseler tebrik ederim. Ama daha iyi olması lazımmış. Hiç böyle bir şey yok. Sanki Türkiye’de eğitim yokmuş gibi bir yaklaşım anca Solomon Adaları yerlileri yapar. Ya sen nerede yaşıyorsun Türkiye’de yaşamıyor musun? Ben de görüyorum; öğretmen sayısını, öğrencilerin başarısını görüyorum, Türkiye’nin başarısını görüyorum. Peki sen nerede yaşıyorsun da Türkiye’nin başarısını görmüyorsun. Bu nedenle kaynaklanıyor, Erciyes’in başında olan Erciyes’in yüksekliğini anlayamaz. O dağın büyüklüğünü anlamak için ovaya gitmek lazım. Türkiye’nin büyüklüğünü anlamak için Avrupa’ya, Amerika’ya ya da Uzak Doğu’ya gitmek lazım. Türkiye’nin başarısı ortadadır. - Bir dizi açılış ve ziyaretler için İzmir’e gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ege Üniversitesi Yerleşkesi içindeki İzmir Bilfen Fen ve Anadolu Lisesi’nin açılışı törenine katıldı. Eğitime yönelik yapılan eleştirilere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Solomon yerlileri’ tepkisi gösterdi. Dün mecliste kabul edilen kanunla birlikte 5 bin öğretmenin daha alınacağını ve bu yıl toplamda 25 bin öğretmenin daha milli eğitim ailesine kavuşturalacığını söyleyen Yılmaz, ‘Toplam öğretmen sayımız 910 bine çıkacak. Bu yıl eğitime 134 milyar 727 milyon para ayırdık. Bütçenin yüzde 18’inden fazla. 2002’de ise ayrılan bütçe 10.4 milyardı, toplam bütçenin yüzde 10’u bile değildi. Bunca yapılana rağmen sanki Türkiye’de eğitim yokmuş gibi bir yaklaşımı anca Solomon adaları yerlileri yapar. Ya sen nerede yaşıyorsun, Türkiye’de yaşamıyor musun?’ diye tepki gösterdi.Bilfen okullarının tanıtım filmi ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından törenin açılış konuşması yapan eğitim kurumunun yönetim kurulu başkanı Fatih Öztürk, kente yeni bir eğitim kurumu kazandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın konuşmalarının ardından kürsüye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çıktı. Bakan Yılmaz, bir ülkenin en önemli eserinin iyi yetişmiş bireyleri, en değerli birikiminin ise eğitim olduğunu belirterek, ‘İyi yetişmiş bireylerle sadece bugünü değil yarınları da inşa edersiniz. İyi yetişmiş bireylere sahip olmak için iyi okullara sahip olmak gerekir. Bu anlamda katkı sağlayan Bilfen okullarına teşekkür ediyorum. Hangi alanda olursa olsun bütün çalışmalarımızın amacı, çocuklarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bunun da eğitimle sağlayacağımızın farkındayız. Evlatlarımızı iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz’ diye konuştu.Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak istediğine işaret eden ve eğitimde gelinen noktayı AKP’den önceki dönemle kıyaslayan Yılmaz, şöyle konuştu: Bunun için kaliteli ve fırsat eşitliği temelli eğitimi herkese sağlamak gerekiyor. Hedef kaliteli eğitim ama ne yapıyorsunuz derseniz, herhalde hükümetlerden beklenen eğitime gerekli kaynağı ayırmaktır. Türkiye bunu yapıyor. Bu yıl eğitime 134 milyar 727 milyon para ayırdık. Bütçenin yüzde 18’inden fazla. 2002’de ise ayrılan bütçe 10.4 milyardı, toplam bütçenin yüzde 10’u bile değil. Milli gelirimizden eğitime ayrılan pay bugün 6,2, 80’li yıllarda eğitime 1,2 ayrılıyordu.Kaliteli eğitim için öğretmen sayısının da önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yılmaz, ‘20 bin öğretmen ataması için ilana çıktık. Dün mecliste kanun kabul edildi ve onunla da 5 bin öğretmen alacağız. 25 bin öğretmeni daha milli eğitim ailesine kavuşturacağız. Toplam öğretmen sayımız 910 bine çıkacak’ dedi.Eğitime yönelik getirilen eleştirilere ‘Solomon Adası yerlileri’ tepkisi gösteren Yılmaz, 15 yılı aşkın AKP iktidarında eğitimde gelinen noktayı şöyle açıkladı: 80 yılda alınan mesafe bazı alanlarda 8 katına, 10 katına çıktı. Bu büyük başarı. Bunu daha iyi yapmak adına yapıcı eleştiri olsa neyse. Ama yapamıyoruz, öğretemiyoruz derlerse bu da doğru değil. Bazen içimizdeki İrlandalılar diye bir tabir var biliyorsunuz, bu toplum içinde yaşayıp da İrlandalı gibi düşünenler. Ben de onlara Solomon Adaları yerlileri diyorum. Solomon Adaları’nda yaşayan yerliler bir ormanda tarım arazisini çevirmek istediğinde ağacı kesmezlermiş. Ağaç etrafında halka olup ağaca kötü söz söylerlermiş. Ağaçta hak etmediği bu sözlerden dolayı bir iki ay sonra kendi kendine kururmuş. Dolayısıyla bu Solomon Adaları yerlileri Türk eğitimin kendiliğinden kuruması için dileklerini belirtiyorlar. Okul öncesi eğitim bizden önce nerdeyse hiç yoktu. Yüzde 10’du, yüzde 80’e çıktı, 80 yılda alınamayan mesafenin 8 katını aldık deseler, 80 yılda atanamayan öğretmenler sizin dönemde atandı deseler tebrik ederim. Ama daha iyi olması lazımmış. Hiç böyle bir şey yok. Sanki Türkiye’de eğitim yokmuş gibi bir yaklaşım anca Solomon Adaları yerlileri yapar. Ya sen nerede yaşıyorsun Türkiye’de yaşamıyor musun? Ben de görüyorum; öğretmen sayısını, öğrencilerin başarısını görüyorum, Türkiye’nin başarısını görüyorum. Peki sen nerede yaşıyorsun da Türkiye’nin başarısını görmüyorsun. Bu nedenle kaynaklanıyor, Erciyes’in başında olan Erciyes’in yüksekliğini anlayamaz. O dağın büyüklüğünü anlamak için ovaya gitmek lazım. Türkiye’nin büyüklüğünü anlamak için Avrupa’ya, Amerika’ya ya da Uzak Doğu’ya gitmek lazım. Türkiye’nin başarısı ortadadır.