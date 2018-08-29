Bakanlığın işlettiği büfelerde el yakan fiyatlar!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Bodrum’daki fahiş fiyatlara tepki gösterdi. Ancak bakanlığa bağlı DÖSİM’deki fiyatlar el yakıyor

Bakanlığın işlettiği büfelerde el yakan fiyatlar!
29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Bodrum'da suyun 10 liraya, lahmacunun da 70 liraya satılmasına tepki gösterip, fahiş fiyatlara karşı önlem alacaklarını açıkladı. Ancak Bakan Ersoy'un bakanlığına bağlı DÖSİM'in (Döner Sermaye İşletmesi) turizm bölgelerindeki fiyatları da el yakıyor. Şimdi Ersoy'un Bodrum'daki fiyatlara gösterdiği tepkiyi DÖSİM'e de göstererek, gerekli düzenlemeyi yapması bekleniyor.

İZİN VERMEYECEK

Piyasada 50 kuruş ile 1 lira arasında olan yarım litrelik su, DÖSİM'e ait Efes Antik Kenti'ndeki büfelerde 6 liraya satılıyor. Piyasada 1.5 lira olan kutu kolanın fiyatı ise daha da yüksek ve tam 15 lira. Piyasa fiyatı 10 lira olan Fiji marka suyun da 27 liradan satıldığı DÖSİM'de, Evian gibi yabancı menşeli su fiyatları da 21 liraya kadar çıkıyor. DÖSİM'deki bazı ürünler, 5 yıldızlı otellerden bile pahalı.

Bakan Ersoy, turizm beldelerindeki fahiş fiyatlara tepki göstermiş ve “Bunlara izin vermeyeceğiz. Turizme yatırım yapan, turizmde çalışan insanların zihniyetini, onların kafa yapısını değiştirmemiz lazım. ‘Turist geldi, üstünden ne kaparız?' mantığıyla düşünmemek lazım. Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum, ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi  kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor'' demişti. (Sözcü-Ali Ekber Ertürk)

Etiketler; #efes #bodrum #efes antik kendi fiyatlar
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