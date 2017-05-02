Bakanlık, İzmir'deki o davaya müdahil oldu

İzmir'in Bornova İlçesinde, bir yıl önce eşi ve eşinin yakınlarından şiddet gördüğünü söyleyip vücudundaki morlukların fotoğraflarını Facebook'ta paylaştıktan sonra intihar eden 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan Görgülü davası için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, Fatma'yı aile içindeki bir tartışmada dövmekle suçlanan eşinin dayısı İsmail Hakkı İnce ile kızı Fatma İnce'nin yargılandığı, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya müdahil oldu.



Bornova'nın Altındağ Semti'nde oturan ve eşi Harun Görgülü ile yakınlarından şiddet gördüğünü öne süren bir çocuk annesi Fatma Sarıaslan Görgülü, bunalıma girdi. Fatma Sarıaslan Görgülü, yaşadıklarına ve eşinin boşanma kararı almasına daha fazla dayanamayıp, geçen yıl 7 Nisan gecesi ilaç içip intihar etti. Genç kadının, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı da ortaya çıktı. Fatma Sarıaslan Görgülü'nünn fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü. Şiddet mağduru olan Fatma, Facebook'taki mesajında ise "Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama Harun'un dayısı ve kızı beni döverken Harun kollarımı tutup güya beni savunurken, darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi. 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle Harun denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yorum size kalmış" diye yazdı.



Bakanlık müdahil oldu



Aileden suç duyurusu

Fatma Sarıaslan Görgülü'nün intiharının ardından ailesi, eşi Harun Görgülü'yü suçladı, suç duyurusunda bulundu. Harun Görgülü ise olaydan bir gün sonra gözyaşıyla yaptığı açıklamada eşine şiddet uygulamadığını söyledi. Hakkında suç duyurusunda bulunulan Harun Görgülü hakkında savcılık, takipsizlik kararı verdi. Bu arada Fatma Sarıaslan Görgülü'yü intihara sürüklediği belirtilen Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen şiddet olayı ile ilgili olarak ise İsmail Hakkı İnce ile kızı Fatma İnce, Kırkağaç Asliye Ceza Mahkemesi'nde, tutuksuz olarak yargılanmaya başladı. Fatma Sarıaslan Görgülü'nün dövüylmesiyle ilgili dava için, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, İsmail Hakkı İnce ile kızı Fatma İnce'nin, Fatma'yı dövdükleri gerekçesiyle yargılandığı davaya müdahil oldu.Bu arada savcılığın koca hakkında takipsizlik kararı vermesine rağmen aile, mücadelesinden geri adım atmadı. Fatma Sarıaslan Görgülü'nün ailesi, hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen eşi Harun Görgülü hakkında ölüme sebebiyet vermekten Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmeden sonra eşinin intiharıyla asıl kendisinin mağdur olduğunu, çocuklarıyla ortada kaldığını söyleyen Harun Görgülü de, dayısı İsmail Hakkı İnce ve kuzeni Fatma İnce hakkında suç duyurusunda bulundu. Davanın önümüzdeki günlerde yapılacak olan duruşmasında, bu talepler hakkında mahkemenin karar vereceği, bakanlık avukatlarının da kendi görüşlerini mahkemeye sunacakları öğrenildi.