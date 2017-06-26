Bakanlıktan Kuş Cenneti açıklaması

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı, geçtiğimiz gün kamuoyunda yer alan ‘Flamingo otoyolu’ haberleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı

Bakanlık açıklamasında şöyle dedi:



“Bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin kuş cennetinde yaşayan flamingolara zarar verebileceği yönünde gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Gediz Deltasında bulunan bu alan, dünyanın en büyük flamingo adalarından birisidir. Nesli azalmakta olan bir tür Bakanlığımızın üstün gayretleri neticesinde kendisine yaşam alanı bulmuş, yok olmaktan kurtulmuştur. Bakanlığımızın gereken hassasiyeti fazlasıyla gösterdiği bu alanın heba edilmesine seyirci kalması mümkün değildir."



"FLAMINGOLARIN ETKİLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



İzmir Körfez Geçişi Projesi’nin flamingo adasına yaklaşık 12 kilometre mesafede olduğu belirtilen açıklamada iddiların asılsız olduğuna şu ifadelerle dikkat çekildi:



"İzmir Körfez Geçişi Projesi, Gediz Deltası Ramsar Alanı sınırına 1.5 kilometre mesafede, haberde adı geçen flamingo adasına ise yaklaşık 12 kilometre mesafededir. Projenin meşakkatli bir sürecin sonunda hayata döndürülen flamingoları etkilemesi söz konusu değildir. Bu iddia da kuş cenneti protokolünün feshi ile alakalı gündeme gelen diğer iddialar gibi asılsızdır."

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