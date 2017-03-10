İZMİR'in Bergama ilçesinde düzenlenecek 3. Bakırçay Tarım ve Hayvancılık Zirvesi, iki gün süresince Bakırçay ve Menderes havzasından kooperatif başkanlarının da olduğu 30'a yakın panelisti ağırlayacak

Bakırçay Bölge Gazetesi ve Bergama Belediyesi işbirliğinde 3. Bakırçay Tarım ve Hayvancılık Zirvesi 13-14 Mart tarihinde ‘Bakırçay ve Küçük Menderes Bergama'da buluşuyor' temasıyla düzenlenecek. Bergama Kültür Merkezi BerKM'de yapılacak olan zirveye CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'da konuşmacı olarak katılacak. Zirvenin ilk günü Bergama Ziraat Odası Nuri Taşkıranoğulları, İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı İbrahim Erdallı, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz, İzmir İl Tarım Müdürü Ahmet Güldal, DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakam Vekili Bayram Yılmaz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşma yapacak. 'İzmir Tarımında Kooperatifleşme' oturumunda Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile birlikte çok sayıda kooperatif temsilcisi katılacak. İkinci gün sabah oturumunda akademisyenlerin katılacağı panelin konukları, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Boyacı, Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk ile İzmir Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Ahmet Tomar olacak. Öğleden sonraki oturumda ise İzmir ili ilçe ziraat odaları başkanlarının serbest kürsü olarak katılacağı oturumdan sonra zirve kapanış ve sonuç bildirgesi ile son bulacak. Bu yıl yapılacak olan tarım ve hayvancılık zirvesinin Bakırçay ve Küçük Menderes kucaklaşmasına sahne olacağını anlatan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Her iki havza da sadece İzmir için değil, Türkiye için de çok önemli. Yapılacak olan zirvede tarım ve hayvancılık potansiyelinin ortaya konulması, ziraat odaları ile çiftçiler arasında işbirliğinin arttırılması, planlı bir bölgesel kalkınma modelinin oluşmasına katkı koyacaktır. Bu sebeple bölgenin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunlarının konuşulacağı ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bu zirveyi çok önemsiyorum" dedi.





Kaynak: