BAL'dan 'gencecik' şirket

Wanderlust

Maddi zorluklarla karşılaştık

Bornova Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları çanta birçok kişi tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşıtlarına kullanım rahatlığı sunan tasarımlarla, genç kitleyi hayalleriyle buluşturmayı hedefleyen öğrenciler, 'Amacımız bizler gibi genç girişimcilere tutkularının peşinden koşmaları için örnek olmak' dedi.Çantaları dikmeden önce gençlerin hayal ettikleri yazı karakterleri ve fotoğraf baskılarını tasarladıklarını vurgulayan genç girişimciler, 'Çantanın altına ve üst kısmına taktığımız kancalarla da çanta üzerine yedek çanta takma imkanı sunuyoruz. Böylece bizim gibi genç arkadaşlarımıza hayal ettikleri çantayla kullanım rahatlığı tanıyoruz' dedi.Henüz okulda küçük bir stant başında kurdukları şirketlerine Türkçede 'gezi tutkusu' anlamına gelen Wanderlust ismini verdiklerini belirten Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi ve şirketin genel müdürü pozisyonunu üstlenen Melissa Yaparoğlu, "Bu çantayı tasarlarken ilk amacımız müşterileri tutkularıyla buluşturmaktı. İşte bu nedenle Wanderlust adını seçtik. Aynı zamanda ikinci bir amacımız, ürün satmak ve hizmet vermek bir yana bizden sonraki genç girişimcilere hayallerinin peşinden koşmaları için örnek olmak. Bu hedef doğrultusunda 'Nereye giderseniz gidin, sizinleyiz' sloganıyla şirketimizi mezuniyet sonrası büyüterek Türkiye'ye ve sonra dünya pazarına açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi ve henüz stand başında kurulan Wanderlust Şirketi'nin genç girişimci, yenilikçi kadrosu, 11'inci sınıf öğrencileri Melissa Yaparoğlu, Sermet Eren Öztürk, Berke Tınas, Emre Gürbaş, Miray Yazğan, Zeynep Akhan 'Her şirket gibi genç girişimci şirketimiz Wanderlust da zor zamanlar geçirdi, biraz da öğrenci olmamızdan kaynaklı maddi engellerle karşılaştık. Ancak biz bunu anlatırken gurur duyuyoruz çünkü bir işi başardım diyebilmek için emek vermek, zorlanmak gerekir. Tabii ki yaşadığımız bu zorlu yolculuk doğru yolda olduğumuzu gösterir. Çünkü bize göre eğer istediğinize ulaşmak size kolay geliyorsa; hedefleriniz yapabileceğinizin altında demektir. Bizler genç girişimciler olarak Wanderlust Şirketimizi kurarken basiti aramaktan ziyade, hayallerini koşarak yakalayan, sıkı sıkıya tutarak gerçek yapan gençler olarak küçük stand başında da olsa ilk adımı attık. İleride bu yolda hayallerinin peşinden gitmeye çalışanlara tavsiye edebileceğimiz tek şey de yaptıkları işe tutkuyla bağlanmaları olur. Şunu belirtmeliyiz ki hayalleri ne boyutta olursa olsun gerçekleştirmek istediklerinden asla vazgeçmemeleri gerekir. Hedeflere ancak bu şekilde ulaşılıyor" şeklinde konuştular.Wanderlust öğrencilerine destek için: https://www.youtube.com/watch?v=eduHmpR11aI&feature=youtu.be