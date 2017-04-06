Balbay'dan Roman mahallesine ziyaret

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Karşıyaka ilçesine bağlı Örnekköy semtindeki Roman mahallelerini ziyaret etti

Roman mahallesinde vatandaşlara seslenen Balbay, "Ülkemizde 18 yaş ve 30 yaş arasında 15 milyon gencimiz var. Bu gençlerimizden 5 milyonu işsiz. Çare 15 milyon gençten birkaçını milletvekili yapmak mı, işsizliğe kalıcı çözüm bulmak mı" diye sordu. Balbay, Karşıyaka'da bir kişiyi 'hayır'cı yapmaları şartıyla, 'İnsanı ve Devleti Yaşatmak İçin Hayır' adlı, yazdığı kitabı imzalı olarak kendilerine dağıttı. 500 kitap yarım saat gibi kısa bir sürede tükendi. Balbay'ın Örnekköy'de sohbet ettiği bir şehit yakını da terörün biran önce bitirilmesini istedi.





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