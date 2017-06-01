Balcılar güven tazeledi

BUCA Kent Konseyi seçimli Genel Kurul toplantısı yapıldı. Mürüvet Balcılar ve Yıldız Yılmaz’ın aday olduğu seçimlerde, Balcılar 154 oy alarak yeniden Buca Kent Konseyi Başkanı seçildi

Buca Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu toplantıya Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, muhtarlar, dernekler, kooperatifler ve çok sayıda Bucalı vatandaşlar katıldı. Mevcut başkan Avukat Mürüvet Suatoğlu Balcılar ve Yıldız Yılmaz’ın aday olduğu seçimde toplam 154 üye oy kullandı. Balcılar, 117 oy alarak yeniden Buca Kent Konseyi Başkanı olurken, Yıldız Yılmaz 37 delegenin oyunu aldı. Genel Kurul'da 10 kişilik yürütme kurulu seçimi de yapıldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, mahalli politikaların oluşturulması, kentlilik bilincinin geliştirilmesi için Buca Kent Konseyi ile birlikte çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini söyledi. Balcılar’ın başkanlığındaki yürütme kurulunda ise Sadiye Akgül, Ramize Sevilmiş, Özkan Yorulmazbaş, Hakkı Serin, Gülsüm Karaçaylaklı, Nevriye Keyik, Oral Dünyaoğulları, Hüseyin Çimenli, Yılmaz Yıldız ve Hatice Gürsan Solak yer aldı.







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