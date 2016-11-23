Balçova Belediyesi'nin çalışması tüm Türkiye örnek oldu

Bakanlar Kurulu’nda alınan karara göre, Balçova Belediyesi’nin 2006 yılında okul bahçelerini ve okul çevresini kontrol etmek amacıyla yaptırdığı MOBESE Sistemi’nin benzeri tüm Türkiye’deki okullarda yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretinde başarılı sosyal politikalarından ötürü “Tüm Türkiye Balçova gibi olmalı” sözü bir projede daha hayata geçiyor. Balçova’da 2006 yılında bir okul müdürünün bıçaklanması üzerine harekete geçen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, ilçe genelini kapsayan 350 kamera ile MOBESE Sistemi ve Emniyet Müdürlüğü binasına sistem odası yaptırmış ve sistemi emniyet müdürlüğüne teslim etmişti. Kurulan MOBESE Sistemi ile 10 yıldır başta okul önleri olmak üzere esnafın yoğun olduğu ana caddeler, parklar ve sanayi sitesi Emniyet Müdürlüğü tarafından takip edilerek suçların önlenmesi sağlanıyor.



Suç oranlarının periyodik olarak düştüğü Balçova’daki bu sistem Bakanlar Kurulu’nun önceki gün aldığı karar ile artık Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanacak. Bakanlar Kurulu’nun önceki gün yaptığı toplantı sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, kurulda alınan kararları açıklarken İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması ile Türkiye’deki 54 bin okulda güvenlik amacıyla MOBESE uygulamasını hayata geçireceklerini açıkladı. Kurtulmuş bu sayede okul önlerinde yaşanan olumsuz olayların ve suçların önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Okulda uyuşturucu satan çeteleri ayırmak isteyen bir müdürümüz bıçaklandıktan sonra dönemin kaymakamı ve emniyet müdürümüz ile nasıl bir çözüm bulacağımızı konuştuk. En iyi sistemin MOBESE olacağını değerlendirdik. Biz çocuklarımızın güvenliği için bu projenin maliyetini üstlendik. Tamamını kendi bütçemiz ile yaptığımız 26 km fiber altyapımız ve 350 HD kameralık MOBESESistemi ve güvenlik güçlerimizin gayreti ile Balçova şu anda suç oranı en düşük ilçelerden birisidir. Geçte olsa ülkedeki tüm okullarda bu sistemin kurulmasını çok olumlu buluyorum. Çünkü çocuklarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız” diye konuştu.