Balçova'da kadın hakları eğitimi

Balçova Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında imzalanan protokol ile Balçovalı Kadınlar haklarını daha iyi öğrenme fırsatı buluyor. Kadınlar haklarını öğrenerek cinsiyet ayrımına son veriyor

Ulusal ve uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasalar karşısında kadınları çeşitli açılardan eğiten Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Balçova'da daha geniş kitlelere ulaşıyor. Balçova Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği arasında hayata geçirilen protokol ile Balçovalı Kadınlar, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programına katılıyor.



Birbirimize üstünlüğümüz yok



Programın 2. Grup Çalışması Sertifika Töreni'nde konuşan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 'Biz kadın ve erkek bireyleri birbirilerine üstün cinsiyetler olarak görmüyoruz. Ama toplumda yıllardır süregelen bu sorunun üstesinden gelmek için yerel yönetim birimi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Balçovalı Kadınların önemli bir bölümü bu bilinç ile hareket ediyor. Amacımız toplumda bu ayrımı yok edene kadar mücadele etmek' diye konuştu.





Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı'nın temel amaçları:



*Kadınları, kadının insan hakları ve bu haklarla ile ilgili ulusal yasalar ve evrensel normlar konusunda bilgilendirmek,

*Kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarından haberdar olmalarını sağlamak,

*Kadınları, kadının insan haklarının ihlali durumlarında toplumun ve devletin bu haklara daha saygılı olmasını sağlamak ve çözümler geliştirmek için toplumsal eyleme teşvik etmek,

*Kadınların günlük yaşamda yasal haklarının korunmasını ve uygulanmasını desteklemek,

*Kadınları, geleneklerin, göreneklerin insan haklarını nasıl kısıtladığı veya bu hakları ihlal ettiği konusunda bilinçlendirmek,

*Bu geleneklerin, yazılı ve yazılmamış yasaların değiştirilmesi için kadınların tartışmalara katılmaları ve eylem planları oluşturabilmeleri için gerekli temelleri hazırlamak,

*Kadınların dayanışma içinde sorunlarını tartışabilme ve yaşam deneyimlerini paylaşabilmeleri için güvenli bir ortam yaratmak,

*Kadınların kendilerini yerel ve ulusal düzeyde toplumsal değişim için aktif bireyler olarak görebilmelerini sağlamak,

*Kadınlara tanımladıkları sorunları çözmek ve gereksinimlerini karşılamak için seferber olmalarına yardım edecek kişisel ve kolektif tabanda örgütlenme becerilerini geliştirme fırsatı sağlamak,

*Kadınlar arasında gelişen tabanda örgütlenmelere destek sağlamak.

KİHEP katılımcılarının program sonrasında şu temel becerilerini geliştirebilmeleri hedeflenmektedir:

• Kadının insan hakları konusunda bilinçlenmek ve yetkinliği ve özgüveni yükseltmeye yol açan bilişsel değişiklikler;

• Başta ifade özgürlüğü, eğitim ve çalışma hakları olmak üzere kadının insan haklarının daha fazla ve etkin kullanımı;

• Fiziksel, duygusal ve ekonomik şiddeti yenme;

• Aile içinde çocuk haklarının toplumsal cinsiyet bakış açısı ile tanınması;

• Tabandan örgütlenme (toplantı yapma, toplu çözüm arama, sorumluluk üstlenme, dernek kurma vs. haklarının kullanımı) yolunda adım atma.