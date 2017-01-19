Balçova, kedi besleme krizini çözme yöntemini halka soracak

Gökay Akgün-Mahalle sakini Ergün Erk, sokakta kedileri beslediği sırada, durumdan rahatsız olan bazı komşularının saldırısına uğramıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülere göre söz dalaşıyla başlayan kavga diğer komşuların da dâhil olmasıyla büyümüş, mesele kaldırım taşlarının sökülüp atılmasına kadar varmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından hayvanseverler harekete geçerek, Erk'e saldıranların cezalandırılması için kampanya başlatmıştı.
Çözüm halka sorulacak
Yaşanan gelişmelerin ardından Balçova Belediyesi, sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti. Görüştüğümüz bir yetkili, olayın yaşandığı sokağa kedi evi yapılmasını değerlendirdiklerini, ancak bunun sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırmayacağını ifade ederek, kesin çözüm için Balçova halkına başvurduklarını söyledi. Balçova Belediyesi Onur Mahallesi Semt Evi görevlilerinin kapı kapı dolaşarak mahalleliye fikirlerini sorduklarını belirten yetkili, alacakları yanıtlara göre, tüm hassasiyetleri gözterek en doğru çözümü bulacaklarını vurguladı.
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