Balçova'nın en güzel partisi

Balçova'da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesine Başkan Çalkaya ve meclis üyeleri de pistte dans ederek katıldı.

Pelin Atmaca - Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için 12 yıldır düzenlediği Engelsiz Partisi'ni bu yılda ilçedeki engelli gençler ve aileleri ile birlikte kutladı. Başkan Mehmet Ali Çalkaya, meclis üyeleri, belediyenin Engelsiz Halk Oyunları ekibine katılarak Türkiye'nin yıldızı olan engelli gençler, Engelsiz Şekerleme Projesi'ne katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar, BETEM Kursiyerleri ve daha onlarcası aileleri ile birlikte belediyenin Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ndeki düzenlenen partiye katıldı. Şapkalarını gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde kendilerinden geçti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve meclis üyeleri konuklarla birlikte yeni yıl pastasını kesti, hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan geçler hep birlikte daha dans edip eğlendi.

Empati şart

Gençlerle birlikte partide eğlenen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Engellileri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engelli. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova'daki arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmak için sürekli projeler gerçekleştiriyoruz. Onlar Hayatta ben de varım demeyi öğrendi" diye konuştu. Engelli gençlerin ailelerine de seslenen Başkan Çalkaya "Öncelikle hepinizi kutluyorum. Yaşamın içindeki bunca engele rağmen çocuklarınızla birlikte bu engellerin hepsini aştınız. Çocuklarınızı sosyal hayatın içine sokarak onların gelişimine yardımcı oldunuz. Biz de onlar için tüm olanaklarımızı seferber ediyoruz. Eğer bir gün bir dileğin kabul olacak denirse isteyeceğim tek şey Allah benden alarak sizlere versin. Çünkü sizler her türlü güzelliği hak ediyorsunuz" dedi.