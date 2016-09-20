Balçova'da ders zilinin çalması ile okula koşan öğrenciler pırıl pırıl okullarında derse başladı. Eşit ve kaliteli hizmet sloganı ile oniki yıldır Balçova'daki tüm okulların bakım ve onarım işlerini üstlenen Balçova Belediyesi, bu yıl da okulların tüm eksikliklerini giderdi. Okul Müdürleri, Aile Birlikleri ve Öğrenci Temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılması gereken işler belirlendikten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile ilçedeki tüm okulların bakım ve onarımları belediye tarafından gerçekleştirilerek okullar ders yılı başına yetiştirildi. Balçova'daki 12 ilköğretim okulu ve lisede yapılan çalışmalarla boyası eskimiş tüm okulların dış ve iç cepheleri boyandı, tuvaletlerin fayans ve lavaboları yenilendi, sınıf kapıları, sıralar ve tahtalar boyandı ve diğer alt yapı eksiklikleri giderildi.



Özel güvenlik talebi



Özellikle son zamanlarda artan uyuşturucu madde tehlikesi üzerine tedirgin olan veliler, Başkan Çalkaya'dan okullardaki güvenlik görevlisi uygulamasının devam ettirilmesini istedi. Başkan Mehmet Ali Çalkaya ise yapılan fiziki işlerin yanı sıra her okula bir özel güvenlik görevlisi ve yardımcı personel desteğinin bundan sonra da devam ettirileceğini ifade etti. Belediye tarafından kurulan MOBESE Sistemi'nin okulları da kapsadığını hatırlatan Baykan Çalkaya çocukların güvenliği için Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliğinden tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.



Tüm çocuklara eşit eğitim



Balçova Belediyesi'nin tüm bu hizmetlere ilave olarak ilçedeki yaklaşık 2000 dar gelirli öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi yardımı da yapıldığını belirten Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 'Özelleştirilmiş eğitim sistemi adaletsizliklere yol açıyor. Ne yazık ki ülkemizde bir türlü düzene oturtulamayan eğitim sistemi var. Ama biz belediye başkanları vatandaşın güveni ile bu makamlara geldik. Eğitim sistemi yanlış diye desteğimizi çekmemiz mümkün değil. Biz çocuklarımızın eşit ve kaliteli eğitim alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız' diye konuştu.











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