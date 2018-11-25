Balık ağı örerek aile bütçelerine katkıda bulunacaklar

Bölgelerin geçim kaynaklarına göre meslek kurslarını çeşitlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa’da ikinci kez “Balık ağı örücülüğü” kursu açtı. Kursta balık ağının yanı sıra hamak, file ve lif örmeyi de öğrenen kursiyerler, aile bütçelerine katkı koymaya başladı

Uyguladığı farklı yöntemlerle kırsal kalkınmada Türkiye’ye örnek bir modele imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiye verdiği destekleri her geçen gün çeşitlendirerek artırırken kadınları da unutmuyor. Beydağ, Güzelbahçe, Çiğli Sasalı, Urla ve Aliağa’da açılan "balık ağı örücülüğü kursu" bu bölgede balıkçılık yapan ailelerin önemli bir maliyet kalemini ortadan kaldırmış oluyor. Balıkçı aileler, ağ ören kadınlar sayesinde, her bir ağ başına 100 TL işçilik maliyetini ödemekten kurtulurken, kursta ayrıca hamak, file ve lif örmeyi de öğrenenler bu ürünleri satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

Gelen yoğun talep üzerine bu yıl Aliağa’da ikinci kez “balık örücülüğü” kursa açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kursu tamamlayan 17 kadına sertifikalarını törenle verdi. Aliağa Belediyesi tarafından da kendilerine satış yapmaları için yer tahsis edilen kadınların sevinci büyük oldu. Kurs sonrası meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi’ne teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu, Meslek Fabrikası’nın hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde açtığı kursların amacının kadınları, gençleri ve işsiz insanları meslek sahibi yapmak olduğunu belirterek, “Üretimin içinde olduğu zaman insanlar daha mutlu olurlar. Özellikle kadınlarımızın aile bütçelerine katkı koymasını çok önemsiyoruz. Bölgelerin geçim kaynağına göre kurslar düzenliyoruz. Üretimin içinde olan kadın özgür ve daha güçlüdür. Bu ülkemizin kalkınması için de çok önemlidir” diye konuştu.