Balık fiyatları 5 liradan başlıyor

Kemeraltı balıkçı esnafı Hüseyin Demir, 'balık yasaklarının kalkmasıyla beraber balık satışlarının arttığını söyleyerek, 'Vira Bismillah' dedikten sonra fiyatları da düşürdük. Halk şu anda 5 TL'ye balık yiyebiliyor' dedi

Zeynep Kaya-1 Eylül itibariyle balıkçılar 'Vira Bimillah' diyerek balık sezonunu açtı. Balık yasağının kalkmasıyla beraber Kemeraltı Çarşısı Havra Sokağı'nın vazgeçilmez balıkçı esnafları yeni sezonun taze ürünlerini müşterilere sundu. Kurban Bayramı'ndan yeni çıkan halk ise hem ete doydu hem de uygun fiyatla satışa sunulan balıklara. Yeni sezonun oldukça bereketli geçeceğini belirten balıkçılar ise 'Denize açılmak için her zaman hazırız. Yırtılan ağlarımızı ördük, teknelerin bakımını yaptık. Bizim işimiz işçilik değil. İşçilik üzerine emek sarfetmiyoruz. Ekmeğimizi denizden çıkarıyoruz. Nasibimizi Allah veriyor. Yeni sezondan umutluyuz. Balık bereketli olduğu sürece fiyatlar da uygun olacak. Fiyatlar geçen sezona göre yarı fiyatına düştü' diye konuştu.



En çok hamsi ve sardalya çıkıyor



Kemeraltı Çarşısı'nda 20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Hüseyin Demir, yeni sezondan umutlu olduklarını belirterek, hamsi ve sardalyanın bol olduğunu vurguladı. Demir, 'Her yıl 1 Eylül'de av yasağı kalkar, balık sezonu başlar, Nisan sonuna kadar devam eder. Bu süre içinde av yasak ama ufak tekneler avlamaya çıkar. Sadece çevirici ve gırgırlar yasak. Ama Yunanistan ve Kıbrıs açıklarında bazı gırgırlar uluslararası çalışıyor. Bize oradan balık geliyor. Karadan olta atanlara ise yasak yok. Ege balıkçıları olarak Mersin, Karataş, Hatay-İskenderun, İzmir-Çeşme, Karaburun bölgelerinde daha iyi avcılık yapıyoruz. Şu an hamsi ve sardalya zamanı. Kırlangıç, sardalya, hamsi, çipura, lidaki, kalamar, paşa barbunu gibi çeşitlerimiz var. Aralık ayında palamut, çinekop ve karadeniz tekiri de başlar' dedi.



Halk şu anda balık yiyebiliyor



Demir, geçen sezona göre balık fiyatlarının düştüğünü açıklayarak, 'Hamsi 8, sardalya 5, kalamar 50, levrek 30, orta barbun 20, lidaki çipura 20, kırlangıç 8, çimçim karides 10, mezgit 15, tekir barbunu 10, uskumru 15 liradan satılıyor. Fiyatlar oldukça uygun. Yasakların olduğu döneme kıyasla barbun 40 liradan 20'ye, levrek 40 liradan 30'a, tekir barbunu 35 liradan 20'ye, çimçim karides 20 liradan 10'a düştü. Sezon öncesi balık az çıktığı için fiyatlar yüksekti ama 'Vira Bismillah' dedikten sonra fiyatları da düşürdük. Halk şu anda balık yiyebiliyor' dedi.

Yeni sezonun en kısıtlı balık türleri mercan ve kaya balığı diyen Demir, bu türlerin ise Ekim'den sonra çıkmaya başlayacağını söyledi. Demir şöle devam etti: Geçen yıl balık sezonu iyiydi, Çinekop 8 liraya kadar düşmüştü. Balık ne kadar bereketli olursa, fiyatlarımız da ona göre düşüyor. Bu hafta fiyatlar düştü, herkes balık yiyebiliyor. Kurban Bayramı'ndan çıktığımız için millet ete doydu, satışlar düşük olmasın diye fiyatları da düşürdük. Bayramı sonrası balık satışları patladı diyebiliriz. Kemeraltı Balıkçı Hali'nin yüzü güldü. Hem çiğ balık satıyoruz hem de pişiriyoruz. Yeni sezonun taze balıklarını tatmak için de İzmir'lileri Kemeraltı Çarşısı'na balık yemeye bekliyoruz.