Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

İzmir'in Çeşme ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi ise sağ kurtardı. Hayatta kalan 3 kişinin, ekipler gelene kadar bölgedeki balık kafeslerine tutundukları belirtildi

Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
22 Temmuz 2018 Pazar 14:47

Alaçatı Mahallesi Mersin Körfezi açıklarında bir balıkçı teknesi, dün akşam, olumsuz hava şartları sonucu alabora oldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, 3 kişiyi denizden sağ olarak kurtardı. İzmir'de elektrik panoları üreten Turgutlulu iş adamı Ertan Gökkılıç (36) ile personeli Ahmet Argon'un (30) ise cesedine ulaştı. Gökkılıç ve Argon'un cesetleri, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kurtarılan 3 kişinin, bölgede bulunan balık kafeslerine tutunarak hayatta kaldıkları belirtildi. Ertan Gökkılıç'ın ise yüzme bilmediği belirtilen Ahmet Argon'a yardım etmek isterken onunla birlikte boğulduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çeşme #izmir #ölüm
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