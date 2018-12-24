Balkan göçmenleri anıldı

Balkanlar'da yaşamını yitirmiş ve asimilasyona uğramış Türkler, Gaziemir Belediyesi ile İzmir Bal-Göç'ün Göç Anıtı'nda düzenlediği törenle anıldı. Etkinliğe katılanlarla birlikte göç anıtına karanfil bırakan, asimilasyonu kınayan Başkan Şenol, "Göçmenler bu ülkenin demiri, çimentosudur" dedi.

Aralık 1984'te Balkanlarda yaşayan Türklere yönelik başlayan asimilasyonda hayatını kaybedenler Gaziemir Belediyesi ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Sarnıç girişine belediyenin yaptığı ve Türkiye'nin en büyük göç anıtı olma özelliğini taşıyan Göç Anıtı'ndaki törende, anıta çelenk ve karanfil bırakılarak asimilasyon ve baskılarla Balkanlarda yaşamını yitiren Türkler anıldı.

Ülkemizin çimentosu

Kendi atalarının da 1912 Balkan Savaşları sonrasında anavatana göç ettiğini hatırlatan ve göçün nasıl acı bir olay olduğunu iyi bildiğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, "Biz Türklerin tarih boyunca göçlerle ilgili yaşanmış büyük acıları vardır. Balkanlardan yapılan göçler yakın tarihimizin en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü, en büyük acıların yaşandığı göçlerdir. Dünyanın özgürlük ve demokrasi yolunda hızla ilerlediği bir dönemde, Bulgaristan Türklerine yapılan insanlık dışı baskı ve zulüm, zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık dışı muamele, şüphesiz tarihe bir utanç belgesi olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve baskı girişimlerini bir defa daha şiddetle kınıyor, bu baskılar esnasında şehit düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Biz de belediye olarak tarihimize damga vuran, milletimize liderlik eden kişileri geleceğe taşımak adına onların isimlerini parklarda yaşatıyoruz. Ama sadece parklara isim vermekle, onları anmakla olmuyor. Onları anlamak, gençlere anlatmamız gerekiyor. Çünkü geçmişini unutanlar geleceğe güvenle yürüyemez. Bu ülke kolay kurulmadı. O yüzden tarihimiz önderlerimizi asla ve asla unutmamalıyız. Göçle anavatana gelen insanlarımız bu ülkenin demiri, çimentosudur. Balkan göçmeni kardeşlerimin her zaman yanındayım" diye konuştu.