Balyoz mağduruydu, kalp krizinden hayatını kaybetti!

Balyoz Davası'ndan 16 yıl hapis cezası aldıktan sonra beraat eden, 28 Şubat davasındaki yargılanması ise devam eden emekli Korgeneral Tevfik Özkılıç, kızının evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Balyoz mağduruydu, kalp krizinden hayatını kaybetti!

Korgeneral Tevfik Özkılıç, EDOK Komutan vekili ve EDOK Muhabere Komutanı olarak görev yaptığı sırada, Balyoz ile 28 Şubat davası kapsamında tutuklandı, daha sonra tahliye edildi. Özkılıç, kumpas olduğu anlaşılan Balyoz davasından önce 16 yıl hapis cezası aldı, ardından beraat etti. Bu sırada emekli edilen 65 yaşındaki Tevfik Özkılıç'ın, 28 Şubat davasındaki yargılanmasının ise halen devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da oturan kızının evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Tevfik Özkılıç, hayatını kaybetti. Emekli Korgeneral Tevfik Özkılıç'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde yarın cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balyoz #kalp krizi #ölüm
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