Bangladeş Başkonsolosu: Atatürk, bizim de çok değer verdiğimiz bir lider

Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Bangladeş halkının Atatürk sevgisine özellikle vurgu yapan İslam, “Böyle bir lidere sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Atatürk bizim de çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir lider" dedi. Konuk diplomat, ülkesinde Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında yazılan bir destan ve bir marş olduğunu da söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’e ilk defa gelen Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam'ı makamında ağırladı. Türkiye ile bağlarının kuvvetli olduğunu söyleyen Başkonsolos İslam, “Türkiye, Avrupa’ya coğrafi konum bakımından yakın olabilir ama kalbi Asyalı. Biz sizinle kardeşiz. Çok güçlü bağlarımız var. Bizim halkımızın sizin halkınıza çok büyük saygısı ve sevgisi var. Bizler dini İslam olan ve laik iki ülkeyiz” dedi. Mohammad Monirul Islam, Türkiye ve özellikle İzmir'le işbirliği yaparak serbest bölge oluşturmak istediklerini söyledi.



İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, “Belediye olarak sanayi ve ticaret odalarıyla kolaylaştırıcı rol oynayabiliriz ve karşılıklı yatırımlar için öncülük edebiliriz” şeklinde konuştu.

“Kemal Paşa” Destanı

Ziyaret sırasında



Bu epik şiirde, Kurtuluş Savaşı ile yorgun ancak gururlu ve muzaffer gazilerin Mustafa Kemal Paşa'ya övgüleri anlatılırken, kahramanlık öyküleri ile istiklale susamışlık, hak ve özgürlük gibi kavramlar Bengal dilinin güçlü müziği ile harmanlanıyor.



Şiirin ilk dizeleri şöyle başlıyor:



"Ey kahramanlar veren / (ama) Kahrından çılgına dönmüş ananın



Kudretli oğlu, muzaffer kardeş! / Hazır ol! Haykır göklere!



Selam olsun! … Selam sana kardeş! / Sen, harikalar yarattın sen, Kemal..



Harikalar yarattın, Sen Kemal kardeş"

Gazi Nazrul İslam kimdir?

Gazi Nazrul İslam, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında destan yazan ilk ve tek yabancı şair olarak tanınıyor. 1921 yılında henüz 22 yaşında iken, Sakarya zaferi haberlerinin Kalküta üzerinden Hindistan’a ulaşması ile kaleme aldığı bu şiir, hemen Bengal Müslümanlarının dilinde bir zafer şarkısı olarak bugünlere kadar uzanmış. Ziyaret sırasında Atatürk ’e olan sevgi ve saygılarına özel bir vurgu yapan konuk diplomat, Bangladeş’in başkenti Dakka’daki önemli bir caddenin isminin "Atatürk" olduğunu ve orada bir büstünün de yer aldığını söyledi. Monirul İslam, "Böyle bir lidere sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Atatürk bizim de çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir lider. Zaten Bangladeş’te 'Kemal' ismini 'mükemmel' anlamında kullanıyoruz" dedi. Başkonsolos İslam, ünlü şairleri Gazi Nazrul İslam tarafından kaleme alınan 258 mısralık şiirin de Atatürk için yazıldığını ve o şiirin aynı zamanda marş olarak söylendiğini anlattı.Bu epik şiirde, Kurtuluş Savaşı ile yorgun ancak gururlu ve muzaffer gazilerin Mustafa Kemal Paşa'ya övgüleri anlatılırken, kahramanlık öyküleri ile istiklale susamışlık, hak ve özgürlük gibi kavramlar Bengal dilinin güçlü müziği ile harmanlanıyor.Şiirin ilk dizeleri şöyle başlıyor:"Ey kahramanlar veren / (ama) Kahrından çılgına dönmüş ananınKudretli oğlu, muzaffer kardeş! / Hazır ol! Haykır göklere!Selam olsun! … Selam sana kardeş! / Sen, harikalar yarattın sen, Kemal..Harikalar yarattın, Sen Kemal kardeş"Gazi Nazrul İslam, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında destan yazan ilk ve tek yabancı şair olarak tanınıyor. 1921 yılında henüz 22 yaşında iken, Sakarya zaferi haberlerinin Kalküta üzerinden Hindistan’a ulaşması ile kaleme aldığı bu şiir, hemen Bengal Müslümanlarının dilinde bir zafer şarkısı olarak bugünlere kadar uzanmış.