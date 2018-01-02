Banka şubesinde kalp krizi!

İzmir Torbalı'da bir bankaya giden müşteri kalp krizi geçirdi. Müşteri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

Olay İzmir Torbalı'da bulunan bir banka şubesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre bankaya giden Muzaffer Göksu, bankadayken birden yere yığıldı. Banka çalışanları Göksu'nun hemen yardımına koştu.



Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kalbi duran Göksu'ya müdahale etti. Göksu'nun kalbi yeniden çalıştırılırken hastaneye kaldırıldı. Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu'nun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.