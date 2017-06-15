Banliyö treni kamyona çarptı

İZMİR'in Torbalı İlçesi yakınlarında, Cumaovası-Tepeköy banliyö hattında sefer yapan İZBAN treni, hemzemin geçitte bir kamyona çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi

Cumaovası-Tepeköy hattında yolcu taşıyan İZBAN treni, bugün saat 10.00 sıralarında Torbalı İlçesi yakınlarındaki bir hemzemin geçide kontrolsüz giren kamyona çarptı. Tepeköy istasyonu yönüne giden İZBAN treninin hemzemin geçitte çarptığı 03 SN 529 plakalı kamyonun mıcır yüklü olduğu, kaza sırasında vagonlarda da yaklaşık 200 yolcu bulunduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle Cumaovası-Tepeköy arasındaki seferler geçici olarak durdu. İzmir Büyükşehir Beylediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşu ESHOT'un belediye otobüslerinin devreye alınarak, yolcular taşındı. Ön tarafı hasar gören tren ile kamyonun hattan kaldırılmasının ardından, seferler de normale döndü.









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