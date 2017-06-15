Banliyö trenine kamyon çarptı

Bugün saat 10.00 sıralarında Torbalı İlçesi yakınlarındaki bir hemzemin geçide kontrolsüz girdiği belirtilen kamyon, Cumaovası-Tepeköy hattında yolcu taşıyan İZBAN trenine çarptı. Kazada, Tepeköy İstasyonu yönüne giden trende ve kamyonda hasar meydana gelirken, yolcular dahil kimsenin yaralanmadığı bildirildi.Kaynak: DHA
Kaza nedeniyle Cumaovası-Tepeköy arasındaki seferler geçici olarak durdu. İzmir Büyükşehir Beylediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşu ESHOT'un belediye otobüslerinin devreye alınarak, yolcu transferlerinin sağlanacağı bildirildi.
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