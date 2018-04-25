Baraj inşaatında kaza: 2 ölü

İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde, baraj inşaatında çalışırken freni boşalarak devrilen beton mikserinin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Baraj inşaatında kaza: 2 ölü
25 Nisan 2018 Çarşamba 09:06

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Horzum Yaylası'nda inşaatı devam eden Kelebek Barajı'nda meydana geldi. İnşaat alanında beton dökmek üzere geri manevra yapan A.D. idaresindeki beton mikserinin henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşalarak devrildi. Olayda, inşaatta işçi olarak çalışan Nuri Aygören ile İhsan Şahin devrilen beton mikserinin altında kaldı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aygören ve Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin şoförü A.D. jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Talihsiz işçilerin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #inşaat ölüm #izmir haber
Önceki Haber
Özgener ve ekibinden Kocaoğlu'na ziyaret
Sonraki Haber
Bahçeli'den Twitter'da Abdullah Gül çıkışı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.