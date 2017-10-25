Barajlara 2 milyon yavru balık bırakıldı

Baraj ve göletlerde bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılara bir destek daha geldi. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Ürkmez Su ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde 2 milyonu balık üretti. Yavru balıkların tümü baraj ve göletlere bırakıldı

Geçen yıl 1 milyon 300 bin balık yavrusunu Ege'nin dört yanındaki göletlere bırakan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 2017'de kendi rekorunu kırdı. Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'ndeki pullu sazan üretimi yaklaşık yüzde 60 arttı ve 2 milyon 60 bini buldu. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen 2 milyon 60 bin yavru pullu sazan özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ile 8 santimetre ulaşanlar ise göllere salındı. En çok yavru balık 285 bin ile Marmara Gölü'ne bırakılırken; Demirköprü Baraj Gölü'ne 200 bin; Beydağ Baraj Gölü'ne ise 100 bin pullu sazan yavrusu salındı.



Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölü'ne 30 bin, Kestel Baraj Gölü'ne 40 bin, Seferihisar Baraj Gölü'ne 40 bin, Sevişler Baraj Gölü'ne 40 bin, Yortanlı Baraj Gölü'ne 40 bin; Arpaçay Baraj Gölü'ne 5000, Ataköy Baraj Gölü'ne 5000, Aydıncık Baraj Gölü'ne 5000, Bademli Baraj Gölü'ne 25 bin, Bakır Baraj Gölü'ne 5000, Çaltıcak Baraj Gölü'ne 5000, Çatak Baraj Gölü'ne 5000, Çıtak Baraj Gölü'ne 15 bin, Eskioba Baraj Gölü'ne 5000, Haliller Baraj Gölü'ne 10 bin, Harputlu Baraj Gölü'ne 15 bin, Köseler Baraj Gölü'ne 5000, Küçükdere Baraj Gölüne 10 bin, Özdere Baraj Gölü'ne 5000, Yenişakran Baraj Gölü'ne 5000, Süleymanlı Baraj Gölü'ne 10 bin, Savanda Baraj Gölü'ne 20 bin, Yenişehir Baraj Gölü'ne 5000, Akkeçili Göleti'ne 5000, Dereköy Göleti'ne 5000, Gedikler Göleti'ne 5000 ve Hallaçlar Göleti'ne 5000 yavru balık bırakıldı.

Kendi sorumluluk sahasindaki baraj ve göletlere 960 bin balık salan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölgesi'ne ( DSİ 3. Bölge ) 470 bin; Aydın Bölgesi'ne ( DSİ 21. Bölge ) 490 bin; Isparta Bölgesi'ne ( DSİ 18. Bölge) 140 bin pullu sazan yavrusu saldı.





