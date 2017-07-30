Barajzedelerin çiftçilikten balıkçılığa uzanan öyküsü

İZMİR'in Beydağ İlçesi'nde, tarlaları baraj gölü altında kalan mısır, pamuk ve patates üreticileri, geçimlerini sağlayabilmek için balıkçılık yapmaya, daha önce eşleri ile birlikte tarlada çalışan kadınlar da balık ağı örmeye başladı

Tarım arazileri Beydağ Barajı suları altında kalan barajzedelere yeni iş alanı ve üretim olanağı yaratmak amacıyla kurulan 'Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi', daha önce silajlık mısır ürettiği toprakları 'baraj gölü avlak alanı' olarak Tarım İl Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiraladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, bölgede oluşan bu yeni üretim modelinin desteklenmesi amacıyla kooperatife balıkçı teknesi, motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteyneri ve yaprak buz makinesi gibi ekipman desteği verdi. Büyükşehir'in yardım elini uzatmasıyla hem motive olan hem de avlanmak için donanımlarını tamamlayan kooperatif üyeleri, ilk kez denedikleri balıkçılıkta kısa sürede başarılı oldu. Uzun yıllar tarlada çapa yapan eller, ağ atıp balık tutmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede balıkçılık kültürünün gelişmesi amacıyla yürüttüğü bu çalışmada yeni bir hamle daha yaparak bu kez o balıkçıların eşleri için proje geliştirdi. Beydağ'da açılan Meslek Edindirme ve Beceri Kursları çatısı altında 'balık ağı örme kursu' düzenleyen Büyükşehir, balıkçı eşlerini kısa sürede aile bütçesine önemli katkı sağlayan bireyler haline getirdi. Kurs ile hem kadınlara yeni bir meslek kazandırıldı hem de balıkçı ailelerin önemli bir maliyet kalemi ortadan kaldırıldı. Balık ağı ören Beydağlı kadınlar, aileleri, her bir ağ başına 100 TL işçilik yükünden kurtardı.



Tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla tek geçim kaynağı olarak balıkçılığa yöneldiklerini belirten Zeynan Coşkun Çolak, şöyle dedi:



"Eşim göl balıkçılığı yapıyor. O yüzden bizim de bu işe ilgimiz oldu. Daha önce ağlarımızı Tokat'tan ve başka illerden temin ediyorduk. Nakliye maliyeti epey yüksekti. Kooperatif başkanımıza taleplerimiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi ve talebimiz olumlu sonuçlandı. Bu konuda bize hem göl balıkçılığı yapmamıza destek olan hem de eşlerimize yardımcı olmamız için bu kursu açan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyoruz."



Kursa katılmadan önce çekinceleri olduğunu, ancak kısa süre içinde 'tam bir balıkçı eşi' olduklarını söyleyen Çolak, "İlk ürünümüzü verdik ve eşlerimiz onlarla balığa çıktı. Bu kurs sayesinde fazla maliyetten kurtulduk. Aile geçimimize katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık 'biz Beydağlı balıkçılarız' diyebiliyoruz" diye konuştu.



"HAYALLERİMİZ SU ALTINDA KALMIŞTI AMA"



Kısa süre içerisinde balık ağı örmeye başladıklarını ifade eden bir başka balıkçı eşi Elif Kaptan, katıldıkları kurs ile ilgili şunları söyledi:



"Tarlalarımız baraj gölü altında kalınca, hayallerimiz de bir anda sular altında kalmıştı. Ama şimdi bambaşka hayaller kurmaya başladık. Eşlerimiz balık nedir bilmezlerdi, balık tutmayı öğrendiler. Bizler de balık ağı örmeyi öğrendik; yani tam bir balıkçı olduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteği arkamızda olduğu sürece her işi başarırız. Belki de ileride Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi sayesinde balık ağı satışına bile başlarız."



"BEYDAĞ ARTIK BALIKÇILIĞIYLA ÜNLÜ"



Beydağ Baraj Gölü'nde yaklaşık üç yıldır balıkçılık faaliyetlerini yürüttüklerini ifade eden Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Saydam ise tarımda iddialı bir konumda olan ilçelerinin son dönemde balıkçılığıyla da ünlenmeye başladığını söyledi. Saydam, "Biz göl balığını Manisa ve civarına pazarlıyoruz. Bu arada ortaklarımızın, avcılarımızın ekmeğini büyütürken, eşlerini de düşündük. Onlar için ağ örme kursu açmaya karar verdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sağolsun bizim sesimizi duydu ve bu imkanı sağladı. Şu anda kadınlar, eşlerinin kullanacakları ağları kendileri örüyor. Genelde bu kurslara balıkçı eşleri katılıyor ama Beydağlı ev hanımlarının da bu kursa katılmasını istiyorum" dedi.

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