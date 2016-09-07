ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER



Haber Kaynağı: DHA

1994 yılında göreve giderken meydana gelen trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 17’incisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Seçici Kurul, 6 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Gazeteci –Yazar Öcal Uluç, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, Ege TV ve Radyo Ege Genel Müdürü Mehmet Karabel, NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, Foto Muhabiri Aykut Fırat ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Ural'ın katılımıyla toplandı.Jüri Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto’nun yaptığı değerlendirme toplantısında, Ulusal Haber, İzmir Kent Haberi, Haber Fotoğrafı ve İzmir Kent TV haberi dallarında birincilik ödülleri ve Hande Mumcu Özendirme ödülleri belirlendi. Yarışmada yer alan haber, fotoğraflar ve televizyon haberlerini dikkatle inceleyen jürinin belirlediği ödüller, 20 Eylül tarihinde Fuar Atlas Pavyonu arkası çim alanda düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.Seçici Kurul toplantısı sonucu ödül alan eserler şöyle belirlendi:"İzmir Kent Haberi" dalında Habertürk’ten Melis Apaydın İde 'Fotoğraf kertmesi' haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Dokuz Eylül Gazetesi’nde yayınlanan 'Devlet, Memurunu İlanla Arıyor' başlıklı haberi ile Aydın Çetinkaya kazandı."İzmir Kent TV Haberi" dalında İhlas Haber Ajansı’ndan Mihrap Düzöz –Sinan Yeniçeri’nin 'Ölüm yolculuğuna çıkacakken hayatları değişti' haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü İhlas Haber Ajansı’ndan Ali Gözeten, 'Futbolculara kızdı sahaya çocukları çıkardı' başlıklı haberiyle kazandı."Ulusal Haber" dalında Habertürk Gazetesi'nden Neşet Dişkaya’nın 'Antep’ten Deport Resmi' haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Hürriyet Gazetesi’nden Nurettin Kurt’un 'Gerçeği çetede sahtesi poliste' haberi aldı."Haber Fotoğrafı" dalında Anadolu Ajansı’ndan Emin Mengüarslan’ın 'Güven’den sığınmacılara hayat veren dokunuş' fotoğrafı birinciliğe değer görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise 'Göçmenlere canlı köprü' başlıklı haberde yayınlanan fotoğrafıyla Habertürk Gazetesi’nden Mehmet İnmez kazandı.