Barış ve kardeşliğe adanan anıt açıldı

25 yıl önce Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesindeki Hocalı şehrinde yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler anısına Karabağlar Belediyesi tarafından yaptırılan “Azerbaycan Karabağ Hocalı Anıtıö törenle açıldı. Törene Azerbaycan’dan da heyet katıldı

Geçtiğimiz yıl açılan Salih Omurtak Mahallesi’ndeki aynı ismi taşıyan Karabağ Hocalı Parkı girişinde yapılan anıtın Açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Azarbeycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azarbeycan Milletvekilleri Aydın Hüseyinov ve Ganire Paşayave, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Masim Hacıyev, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, CHP il yönetimi, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarların yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı.



ATATÜRK’ÜN SÖZÜNE DİKKAT ÇEKTİ



Anıt öncesinde Azerbaycan Heyeti Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Azeri heyeti Başkan Selvitopu’na anıtın yapılmasından dolayı teşekkür ederken, bu anıtın açılmasının dünyaya Türklük mesajı olduğunu, birlik mesajı olduğunu dile getirdiler. Atatürk’ün “Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir" sözünü de hatırlatan Milletvekili Ganire Paşayave, Karabağlar Belediyesi’nin anıtı açmasının da bu düşüncenin kanıtı olduğunu söyledi. Paşayave ayrıca, Hocalı soykırımı yapanların da hala adalet önünde hesap vermediğini de dile getirdi. Ziyarette Milletvekili Paşayave Başkan Selvitopu’na Karabağ’ın resmedildiği bir tabak ile Karabağ Hikayeleri adlı bir kitap hediye ederken Başkan Selvitopu da Azeri heyetine mobilya kenti Karabağlar’a özgü el işlemeli ahşap sandık hediye etti.



"SOYKIRIM OLARAK TANIMLANMALI"



Ziyaretin ardından anıtın yapılacağı tören alanına geçildi. Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının ardından Hocalı Soykırımı’na ilişkin belgesel gösterimi gerçekleştirildi. Törende ilk olarak konuşan Iğdırlılar Federasyonu Başkanı Gürsel Özdemir, Hocalı’nın soykırım olarak tanınmasını istediklerini belirterek buna yönelik çabalarının süreceğini söyledi. Azerbaycan Dost Dernekleri Başkanı İsa Ambarcı ise birlik ve beraberlik içinde bu anıtın yapılmasına emek veren Başkan Selvitopu ve STK temsilcilerine teşekkür ederek bu tür etkinliklerle iki ülke arasında dayanışmanın daha da güçleneceğine dikkat çekti.



"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"



Törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise bu anıtı o gün yaşananların unutulmaması ve gelecek kuşakların doğru değerlendirmesi adına açtıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği 'yurtta sulh cihan sulh' sözünü hatırlatan Selvitopu, “Biz buna yürekten inanıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanların katledilmesine şiddetle karşıyız. Karşı durmaya da devam edeceğiz. Hocalı’da da böyle bir olay yaşanmıştır. Silahsız insanlar katledilmişlerdir. Şiddetle kınıyoruz. Bizim görevimiz dünyada barışı hakim kılmaktır, insanlığı hakim kılmaktır. insanları sevmek ve onlara hizmet etmektir" dedi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise Hocalı’da yaşananların bir katliam değil, soykırım olduğunu dile getirdi. Bayır, “Tüm İzmirliler Hocalı da yapılanın soykırım olduğunu bilerek gelecek kuşaklara aktaracaklar" dedi. Azerbaycan Devlet Televizyonu tarafından da yayınlanan törende konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleşti. Açılışı Başkan Muhittin Selvitopu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve Azeri Heyeti birlikte yaptı. Yüksek Kabartma Tekniği ile heykeltıraş Oğuz Kutluay tarafından yapılan ve kadın ile çocuk kompozisyonundan oluşan anıtın giriş kısmında, “26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan Karabağ Bölgesindeki Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız" yazısı bulunuyor.

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