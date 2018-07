Baro'da canlı yayın ile eğitim

İzmir Barosu'na bağlı serbest avukatlık yapan Atalay Aksay, meslek içi eğitimlere katılımın az olmasından dolayı hazırladıkları yazılım ile eğitimleri canlı yayına taşıdı. Aksay, canlı yayın ile eğitimlerin her an, her yerde izlenebildiğini bu nedenle katılımın yüksek olduğunu belirtti

Gamze Geçer- Gelişen teknoloji ile her türlü eğitim insanların ayağına kadar geliyor. İzmir'de iki yıldır toplamda yapılan 110 eğitime ortalama katılım yüzde 40'tı. Avukat Aksay, bu durumu geliştirme adına çalışmalar başlattı ve ilk canlı yayın ile eğitimi gerçekleştirdi. Yayına girip çıkarak katılım sağlayanların sayısı 411 iken, yayını kayıtlı seyreden kişi sayısı 3500'ü buldu.

Eğitimlere katılımları incelediklerinde 2 yıldır yapılan 110-120 eğitime katılım sayısının çok az olduğunu gördüklerini belirten Aksay konuşmasına şu şekilde devam etti: Eğitimler için büyük bütçeler ayrılıyor. Eğitmenler şehir dışından geliyor. Burada ağırlanıp misafir ediliyor. Ancak yapılan etkinliklere katılan az olunca ne gelen eğitmeni tatmin edebiliyorsunuz ne de gelip de burada bu eğitimi alanları hoşnut bırakabiliyorsunuz. Buna bir çözüm bulmak gerekliydi. 'Bunun sebebi ne olabilir?' diye düşündük. Anladık ki insanlar her şeyi artık ayaklarına hizmet olarak istiyor. Kimse kalkıp bir yerden bir yere bu eğitim dahi olsa gitmek istemiyor. Avukatlıkta da bu aynı şekilde geçerli. İnsanlar cep telefonuyla, bilgisayarıyla ofisinden hem dosyalarını açmak istiyor, hem dilekçe yollamak istiyor. Tabii hali hazırda bunları şu an yapabiliyorlar. Aynı zamanda bunları yaparken meslek içi eğitimleri de hayatlarında istiyorlar. Bunu biz de 'nasıl yaparız?' diye düşünüp ekip kurduk. Yazılımcı arkadaşlarımız var. Meslek içi eğitime yönelik de bir proje oluşturarak bir yazılım hazırladık. Bu yazılım sistem üzerinden canlı yayınlanabiliyor. Yapılan eğitim sırasında isterse eğitim materyalini eğitimci ikiye bölebiliyor. Ortak paylaşarak tartışabiliyor. Aynı zamanda bu eğitimi izleyenler de interaktif not alabiliyor. Canlı yayına katılım da ekranın altından soru yazmak şeklinde oluyor. Ama ekim ayından sonra yazılıma yapacağımız ekleme ile gerekirse sözlü ve görsel soru sorabilecekleri bir platform halini alacak. Buna da eğitimci cevabını herkesin duyacağı şekilde vermiş olacak. Ekim ayına kadar eğitimleri 25 ile 45 dakika arası planlıyoruz, daha ileriki süreçte artacak.

'Türkiye'de ilk'

Hemen hemen her hafta bu eğitimlerin olmasını istediklerini belirten Aksay, şu an için her hafta çarşamba gününü belirlediklerini ve yüz yüze eğitimlerin de yılbaşında açıklanarak, ayda bir gerçekleşeceğini dile getirdi.

'Gençlerin olumlu yaklaşacağını biliyorum' diyen Aksay, 'Ama belirli bir kıdeme sahip meslektaşlar o linke basarken de bastıktan sonra da zorlanacak. Siz gözünüzü kapatsanız da teknoloji gelişiyor. Gençlerin hiçbiri zorunlu kalmadıkça eğitimlere katılmıyor. Stajyerler ise staj eğitim kotasını doldurmak için geliyor. Onun dışındaki gençler takip etmiyor. Genelde meslekte kıdemli olan gençler her şeyi telefondan edinmeye alışmış durumdalar. Bu beklenti var. Misyonumuz bu beklentiyi yerine getirmek' ifadelerini kullandı.

Sıfırdan bir şey icat etmediklerini, var olanı başka bir oluşuma entegre ettiklerini belirterek, 'Ben çok sevilip tutulacağını düşünüyorum. Avukatlar 20 Temmuz'da adli tatile girdi. Yüz yüze eğitimimize kimse gelmezdi. Ama şu an plajda yatarken bile katılım sağladılar. Türkiye genelinde ilk defa biz yapıyoruz. Ama son olmayacak. Diğer barolar da bizi örnek alacaktır' diye konuştu.