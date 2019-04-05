Baro'dan 'Avukatlar Günü' töreni

İzmir Barosu'nca '5 Nisan Avukatlar Günü' dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Baro Başkanı Özkan Yücel, yargı bağımsızlığının önemini vurguladı.

İzmir Adliyesi protokol girişi önünde yapılan törene; İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyon üyesi Oktay Yörük, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve avukatlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Baro Başkanı Yücel, avukatlara yönelik saldırıları kınadıklarını belirterek, "Duruşma salonlarında hukuk, vicdan ister; hukuk, adil yargılanma ve bağımsızlık ister. Bilmiyorum hiç merak ettiniz mi, tarih neden hep yargılananları ve savunmaları yazar, kararları verenlerin ismi, neden geçmez hiçbir kitapta tek satır bile? Söyleyelim, bilin; çünkü her ülkede avukatlar var, aydınlığı onlar temsil ediyor, özgürlüğü onlar, hukuk adına gelişmeye çalışan ne varsa onlar temsil ediyor. Onlar ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin verecekler ne de karanlığınızın sürgit devam etmesine" dedi. Törene katılanlar, daha sonra İzmir Barosu'nun resim sergisini gezdi.