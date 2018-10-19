Baro'nun yeni sesi: Yenilikçiler

Yenilikçi Avukatlar Grubu Baro Başkan Adayı Avukat Prof. Dr. Özekes, "İktidarın yandaşı, muhalefetin arkadaşı değiliz" dedi

Şefika Bal- İzmir Baro'su başkanlık seçimlerine günler kaldı. Adaylar çalışmalarını yaptı, kendilerini anlattı şimdi ise sıra oylamaya geldi. Bu yıl seçimlere ilk kez katılacak olan "Yenilikçi Avukatlar Grubu" adayı Avukat Prof. Dr. Muhammet Özekes'de projelerini anlattı.

"Baro, avukatlık, hukuk ve meslek"

Baro'ya yeni bir ses ve bakış açısı kazandırabilmek amacıyla seçimlere girdiklerine belirten Prof. Dr. Özekes, " Diğer gruplarda siyasi geçmişler ve temeller söz konusu. Başkanların istifa edip gelmeye çalıştıkları yerler bunu hepimize gösteriyor. Bizde de siyasi görüş tabiki var, ancak farklı görüşler farklı renkler var. Esas 4 temelimiz var, baro- avukatlık- hukuk ve meslek. Bu 4 maddenin sarsıldığını, halkın hukuka olan güveninin kalmadığını görüyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızı yeniden mesleğimizin ve hukukun saygınlık kazanması adına gerçekleştireceğiz" dedi.

"Avukatlık Kanunu değişmeli"

"Herkese ve her şeye eşit mesafede durmak gerektiğine inanıyoruz" diyerek herhangi bir tarafa ait olmadıklarınının altını çizen Baro Başkan Adayı Prof. Dr. Muhammet Özekes şu sözleri kaydetti; "Meslekte bir kalite sorunu var. Herkes elini kolunu sallaya sallaya avukat oluyor. Biz bunu daha nitelikli hale getirmeye çalışacağız. Genç meslektaşlarımızın vergi yükünün azaltılması, onların kendi ayakları üzerinede durabilmesi için de gerekli çalışmaları yapacağız. Avukatlık kanunun değişmesini istiyoruz. Bu kanun 1960'lı yılların kanunu ve günümüze uyarlı değil. Biz bunun günümüz şartlarına uyarlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Baro seçimlerinde oy kullanma oranı toplam sayıya göre çok yüksek olmadığını kaydeden Özekes, gruplarının seçimlere katılmasıyla birlikte uzun zamandır seçimlerde oy kullanmayan avukatların kendilerine oy vereceğini, alışılmış gruplardan olmayan beklentinin kendileriyle yaratıldığını söyledi.



Avukat Prof. Dr. Muhammet Özekes önderliğinde İzmir Barosu Başkanlık seçimlerine girecek Yenilikçi Avukatlar Grubu'nun Yönetim Kurulu Avukat Dr. Soner Hamza Çetin, Av. Neslihan Küreksiz Alaylı, Av. Yılmaz Gönen, Av. Yeşim Özkök, Av. İsmail Can Yavuz, Av. Filiz Erusta, Av. Yasin Yardımcı, Av. Başak Karataş, Av. Abdulvahap Karakuş, Av. Ferhat Canbedir'den oluşuyor.