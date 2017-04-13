Başbakan oyunu İzmir'de kullanacak

Başbakan Binali Yıldırım, Pazar günü Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda oyunu İzmir'de kullanacak

Referandumun son haftasındaki 3 günü İzmir'de geçiren, ilçelerde miting yapıp esnaf ziyareti gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, referandum oylamasının yapılacağı Pazar günü İzmir'de oy verecek. Daha önce aday da olduğu genel ve yerel seçimlerde oyunu İzmir'de Başbakan'ın bu kez Buca'da oy vermesi bekleniyor. Başbakan Yıldırım, oy kullanmak için Pazar sabahı İzmir'e gelecek, oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya dönecek.

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