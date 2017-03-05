Başbakan Yıldırım, 11 Mart'ta İzmir'de Romanlarla buluşacak

Başbakan Binali Yıldırım, 7- 8 Mart'ta İzmir'de olacak. 11 Mart Cumartesi günü İzmirli Romanlarla buluşacak olan Başbakan Yıldırım, 9 Nisan Pazar günü de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İzmirliler'e seslenecek

Başbakan Binali Yıldırım, referandum çalışmaları kapsamında bu haftanın üç gününü seçim bölgesi İzmir'de geçirecek. Başbakan Yıldırım, 7 Mart Salı akşamı Swissotel'de partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenecek 400 kişilik yemekli toplantıda kentin kadın girişimcileri, STK temsilcileri ile buluşacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yemeğin özelliği, erkek davetlinin olmaması. Başbakan Yıldırım, 8 Mart Çarşamba günü saat 11.00'da İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Kemalpaşa bağlantısını hizmete açacak, saat 14.00'da Kınık'ta miting yapacak, ilçeye ilk doğalgazı verme törenine katılacak, saat 17.00'da Aliağa Enka Spor Salonu'nda STK'larla görüşecek ve o gece kentten ayrılacak. Başbakan Yıldırım, 11 Mart Cumartesi günü İzmir Hilton Oteli'nde İzmirli Romanlarla yemek yiyecek, onlardan 'evet' oyu isteyecek.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 9 NİSAN'DA İZMİR'DE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki referandum mitingini 9 Nisan Pazar günü yapacak. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda saat 12.00'da gerçekleştirilecek mitinge Başbakan Binali Yıldırım da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün saat 17.00'da İstanbul mitingini de yapacak.

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