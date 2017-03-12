Başbakan Yıldırım'dan İzmir'de balkon konuşması

Başbakan Binali Yıldırım, iki gün önce Kemalpaşa, Kınık ve Aliağa ilçelerinde açılışlar yapıp referandum için destek istediği İzmir'i bir kez daha ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, bu kez partisinin il binasının açılışını yaptı, özel olarak hazırlanan balkondan kalabalığa seslenip, "Türkiye kendi işini kendisi görür. Türkiye'yi kullanıp seçim kazanmak için Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda yaptığı önemli yolcuğa karşı çıkmak, bakanlara engel koymak, giden arkadaşlarımıza programlarını yaptırmamak, uçaklarına iniş vermemek ne dostluğa sığar ne diplomasiye ne de insanlığa sığar. Bunları bir yere not edeceğiz, günü gelince gereği ne ise onu da yapacağız" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, 7-8 Mart tarihlerinde geldiği İzmir'de ilk olarak kadınlarla bir araya gelip günlerini kutladı. Ardından da, Kemalpaşa, Kınık ve Aliağa ilçelerinde açılışlar yaptı, referandum için destek istedi. Aynı zamanda İzmir milletvekili de olan Başbakan Binali Yıldırım, iki gün sonra bir kez dana kentte ziyarette bulundu. Balıkesir mitinginden sonra havayoluyla İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada ilk olarak bir süre önce yeni yerine taşınan Ak Parti İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Başbakan Binali Yıldırım, burada da özel olarak hazırlanan balkondan, bina önünde toplanan vatandaşlara seslendi.



ÇILGIN PROJELERİN MİMARI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partinin yöneticileri ile milletvekillerinin eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, alanı dolduran vatandaşların hep birlikte açtığı cep telefonu ışıkları ve 'Çılgın projelerin mimarı' sloganıyla karşılandı. Vatandaşları eşi Semiha Yıldırım'la birlikte selamlayan Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmuş, tek vücut olmuş. Sizlere de bu yakışır. 16 Nisan'a kadar çalışmaya ant içmiş bu ile de bu yakışır. Hizmet götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. İzmir benim memleketim. İzmir benim şehrim. İzmir'e zaman ayırmasak olmaz. Şu güzel yiğit İzmirlilere bir selam verelim. Kucaklaşalım, yeni il binamızda bir hasret giderelim dedim. Eskilerin güzel biri sözü var. Tebdili mekanda ferahlık vardır. İnşallah zaten gittikçe başarısını arttıran İzmir İl Teşkilatımız, bu yeni binasında çok daha güzel çok daha başarılı hizmetlere imza atacak. İzmir bu sefer kazanan tarafta olacak mı? İzmir rekora koşacak mı? Tabii ki bu güzel mekana kavuştuğumuz için mutluyuz, ama önemli olan sadece binalar değil, içerideki insanların mutluluğudur. Ak Parti, Türkiye'nin 7 bölgesinin 81 ilinin siyasetteki baba ocağıdır. Millet bu payeyi Ak Parti'ye 15 yılda güvenerek, inanarak verdi. Binalardan önce gönüller yaptık. Yollardan önce gönülleri kazandık. 10 binlerce İzmirli işte onun için burada" dedi.



'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ÖNÜNÜ KAPAYAMADILAR'



15 Temmuz darbe sürecine de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Siz 15 Temmuz'dan itibaren bir ay boyunca gece gündüz nöbetler tuttunuz. Meydanları alçaklara dar ettiniz. Bundan aldığımız güçle milletin adamı, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kapayamadılar. Siyaset yasağını getirenlere millet dersini verdi. Yetmedi, bize muhtıra verenlere biz sadece muhtırayı milletten alırız dedik, onlara iade ettik. Millet yiğit bir şekilde hep yanımızda oldu. Sonra 2007 referandumu geldi bu sefer vesayet kırmızı kart gördü. En nihayet Türkiye demokrasi Ak Parti'yle daha da güçlenmeye başladı. 2014 yılında cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde boyunca sorun olmaktan çıktı. Cumhurbaşkanını millet doğrudan seçti. Recep Tayyip Erdoğan, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak millet için göreve başladı. İşimiz yeni başlıyor. Neden yeni başlıyor, çünkü 15 yılda Türkiye'de işler çok değişti. Köprünün altından çok sular aktı, artık IMF karşında el pençe divan duran bir Türkiye yok. Artık yabancı ülkelerin kullandıkları teknolojileri izleyen bir Türkiye yok. Avrupa ve Asya kıtaları köprülerle bağlanıyor. Deniz altından raylı sistem, karayoluyla geçiş yapılıyor. Tek devlet için, tek millet için, tek vatan için, tek bayrak için kararırımız evet. İzmir, güzel İzmir işi bitirmiş. İzmir, hizmetler sürsün diye Türkiye büyüsün diye hazır mısınız? Dev eserler için, istikrar için, yeni yollar, tüneller için, hastaneler, havalimanları, üniversiteler için evet, evet, evet" diye konuştu.



'GÜNÜ GELİNCE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'



Avrupa ülkelerine de sert tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine terör örgütleri 'hayır' diyor. Şimdi bunlara Almanya da katıldı, Hollanda da katıldı. Alayınız katılın, alayınız. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. Evelallah hepsine verecek cevabımız var. Mesafeler bize engel değil. 16 Nisan'da Türkiye'nin yazacağı zafer için ilk buluşmasını Almanya'da yaptık. Sonra ne olduysa oldu. Almanya başladı hayır propagandası yapmaya. Almanya taraf oldu. Hayır kampanyasına katıldı. Bu demokrasiyi yaralayan girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz. 2017 Avrupa'da seçim yılı. Onlar bıraksınlar Türkiye'yi, kendi işlerine baskınlar. Türkiye kendi işini kendisi görür. Türkiye'yi kullanıp seçim kazanmak için Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda yaptığı önemli yolcuğa karşı çıkmak, bakanlara engel koymak, giden arkadaşlarımıza programlarını yaptırmamak, uçaklarına iniş vermemek ne dostluğa sığar ne diplomasiye ne de insanlığa sığar. Bunları bir yere not edeceğiz, günü gelinde gereği ne ise onu da yapacağız. Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinden rant sağlamasına izin vermeyeceğiz" dedi.

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