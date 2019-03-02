Başkan Akpınar'dan teşekkür kahvaltısı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ilçe protokolü ile kahvaltıda bir araya geldi. Karşıyaka için 5 yıl boyunca, tüm kamu birimleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Akpınar "Bundan sonra sokaklarda, halk için yine birlikte olacağız" dedi.

Kent Restoran'da gerçekleşen buluşmaya Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Müftüsü İsa Gürler, birim müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Başkan Akpınar birlik ve dayanışma içerisinde geçen beş yılda hayata geçirdiği çalışmaları anlattı. İşbirliği ve destekleri için, başta Kaymakamlık olmak üzere tüm kamu birimlerine teşekkür etti.

Projelerini anlattı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Beş yıl boyunca yaptığımız her işte ilçemizin değerini yükselttik. Attığımız her adımda halka dokunduk, toplumsal fayda sağladık. Gerek fiziki projelerle gerekse sosyal projelerle örnek alındık, örnek gösterildik ve ödüllendirildik. Tüm bunları sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte başardık. Beş yılda kamuyu hiç zarara uğratmadık. Bahanelerin arkasına sığınmadık. Başta Kaymakamım olmak üzere bana destek olan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Bundan sonra sokaklarda halk için yine birlikte olacağız" dedi.