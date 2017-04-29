Başkan Akpınar engelli merkezi inşaatını denetledi

Karşıyakalılar, bakıma ihtiyaç duyan fiziksel ya da zihinsel engelli yakınlarını, gün içerisinde belirli saatlerde bu merkeze bırakabilecek. Engelli vatandaşlar, tesiste düzenlenecek kurslar ve çeşitli etkinliklerle uzmanlar eşliğinde keyifle vakit geçirme imkanı bulacak. Aileler de gönül rahatlığıyla kendilerine zaman ayırıp dışarıdaki işlerini halledebilecek, sosyal yaşama katılabilecek.
Sıkıntılar ortadan kalkacak
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Engelsiz bir kent yaratmak için var gücümüzle çalışırken, hayatları fedakârlıklarla örülü olan engelli ailelerine destek olmayı da sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla kuracağımız merkez sayesinde; engelli çocuğunu, eşini, anne ya da babasını yalnız bırakmamak adına evinden dışarı çıkamayan, sosyal hayata katılamayan, işlerini halledebilmek için bir başkasının yardımına muhtaç kalan yurttaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Artık yakınlarını güvenle emanet edebilecekleri bir merkez, orada da güvenli eller olacak. Engelli yurttaşlarımız ise burada sosyalleşme imkanı bulacak' dedi.