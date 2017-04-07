Başkan Akpınar işçiler ile 3'üncü yıl pastası kesti

İşçiden ve emekten yana ürettiği hizmetlerle dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çalışanlarıyla 'Birlik ve Dayanışma' toplantısında bir araya geldi. Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un da yer aldığı etkinliğe, bine yakın belediye çalışanı katıldı. Başkan Akpınar, 'Haktan ve alın terinden yana tavrımızı sürdüreceğiz' dedi

Karşıyaka Belediyesi Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Birlik ve Dayanışma' etkinliğine, Başkan Akpınar'ın yanı sıra, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sendika yöneticileri ile bine yakın belediye işçisi katıldı. Emekten ve alın terinden yana hayata geçirdiği çalışmaları anlatan Başkan Akpınar, alkış ve tezahüratlarla karşılandı. Yerel seçimlerin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle, işçilerle birlikte pasta kesildi.



İş barışı sağladık



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Görevimizde dolu dolu 3 yılı geride bıraktık. Biz kent halkının yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bizim için en önemli şey; insanımızın belediyeden aldığı hizmetin en üst seviyede olmasıdır. Halkın vermiş olduğu vergiyi, maksimum düzeyde hizmet olarak halka geri döndürüyoruz. Bunun hakkını, hukukunu, adaletini sağlamakla yükümlüyüz. 3 yılda, işçi maaşlarında önemli artışlar yaptık, iş barışını sağladık. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Cumhuriyet değerlerini korumaya, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya sonsuza kadar devam edeceğiz' dedi.



Akpınar'a teşekkür



Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 'Karşıyaka Belediye Başkanımıza, işçisine- emekçisine verdiği destekler için, emekten ve haktan yana olduğu için şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün mücadelemiz, demokratik Cumhuriyetimizi yaşatmak için, eğitimli ve örgütlü bir toplum içindir. Bunun için ülkemizin bu sıkıntılı günlerinde açık bir tavır koyuyor, parlamenter sistemin ortadan kalkmasına, örgütlü mücadelenin risk altına girmesine hayır diyoruz' dedi.





