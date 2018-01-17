Başkan Akpınar’dan öğrencilere şenlik müjdesi

Karşıyaka Belediyesi, binlerce öğrencinin tatil heyecanını ‘Yarıyıl Şenliği’ ile taçlandıracak. 15 gün boyunca film gösterimlerinden illüzyon şovlarına kadar, birbirinden renkli 134 etkinlik gerçekleştirilecek. Okul ziyaretleri yaparak öğrencilere müjdeyi veren Başkan Akpınar “Çocuklarımıza çok keyifli ve verimli bir tatil yaşatacağız” dedi

Yarıyıl tatilinde çocukları nitelikli ve eğlenceli etkinliklerle buluşturmak isteyen Karşıyaka Belediyesi, dopdolu bir şenlik programı hazırladı. Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü Kurucusu, Gazeteci Vecdi Altay’ın anısına ithaf edilen Yarıyıl Şenliği, 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Karşıyaka Çarşı girişi (İskele önü) ve Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı arasındaki kortejle başlayacak. Açılış töreni de alanda yapılacak.



4 MERKEZDE 134 ETKİNLİK



İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik şenlik 3 Şubat’a kadar devam edecek. Çocuk tiyatroları, animasyon film gösterimleri, atölye çalışmaları, imza günü ve söyleşiler, illüzyon gösterileri ve yüz boyama etkinlikleri gibi, toplam 134 faaliyet gerçekleştirilecek. Etkinliklere Ahmet Piriştina, Ziya Gökalp, Deniz Baykal ve Çarşı Kültür Merkezleri ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan şenlik programına ilişkin, 0232 369 63 07 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.



OKULLARA ZİYARET



Geçtiğimiz günlerde ilçedeki okulları ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, çocuklara şenlik müjdesini de verdi. Başkan Akpınar, “Eğitim yaşamlarında zorlu bir dönemi daha geride bırakan çocuklarımızı ödüllendirmek, nitelikli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlamak için dolu dolu bir şenlik programı hazırladık. Çocuk Kulübümüzün kurucusu olan, değerli ağabeyim Vecdi Altay’ın anısına ithaf ettiğimiz şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyor, iyi tatiller diliyorum” dedi.



