Başkan Arslan: Kötü günler bitsin huzur ve mutluluk gelsin

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, idari hizmet binası ile şantiyede hizmet veren personelin yeni yıllarını kutladı. Başkan Arslan, 'Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. Yeni yılda tüm kötü günlerin ve savaşların sona ermesini, barışın gelmesini diliyoruz. Yeni yılda huzur, sağlık ve mutluluk bizlerle olsun' dedi

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, idari hizmet binası ile şantiyede hizmet veren personelin yeni yıllarını kutladı, 2017 yılına dair iyi niyet temennilerini iletti. Yeni yıla sayılı saatler kala kutlama turlarına önce şantiye binasındaki personelle başlayan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, buradaki personelle selamlaştı, sohbet etti; kötü günlerin yaşandığı 2016 yılını geride bıraktıklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. Yeni yıl sebebiyle gerçekleştirdiği ziyarete Başkan Arslan'a meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile işyeri sendika temsilcileri de eşlik etti. Şantiye binasında gerçekleşen kutlama turunun ardından Başkan Arslan idari hizmet binasına geçerek, konferans salonunda personelle buluştu. Çalışanların ve ailelerinin yeni yılını kutladı, iyi niyet temennilerini iletti.



2016 yılında kötü günlerin yaşandığını, ancak her yeni yılın, yeni başlangıçlar demek olduğunu, geçmişe ait yaşanan bütün olumsuzlukların geride bırakılıp, gelecek adına güzel şeylerin umut edilmesi gerektiğini belirten Başkan Arslan, "Ülkemiz kötü günlerden geçiyor. Yeni yılda tüm kötü günlerin ve savaşların sona ermesini, barışın gelmesini diliyoruz. Yeni yılda huzur, sağlık ve mutluluk bizlerle olsun. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.