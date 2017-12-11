Başkan Atila 2 mahalleyi ziyaret etti

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, mahalle gezilerine Mevlana, Zafer Mahalleri ile devam etti

Mevlana Mahallesi Muhtarı Mustafa Döğdü ile Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek, hayata geçirilecek yatırım, proje ve hizmetler ile öncelikli işlere birlikte karar vermenin önemine dikkat çekerek, ziyaretlerin motivasyonlarını arttırdığını söyledi. Başkan Olgun Atila ise 'Bornova'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

İki mahalleyi de sokak sokak gezen Başkan Atila, hem muhtarların hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle kahvelerinde çay içti, esnafı ziyaret etti. Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmet ve projeleri de yerinde inceleyen Başkan Atila'ya ilgili başkan yardımcıları ile Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürleri de eşlik etti. Bornova Belediyesi'nin Proje- Tanıtım ekibi de Başkan Atila ile birlikte alandaydı. Vatandaşların istekleri not edildi.



Birlikte yönetiyoruz



Hangi hizmetlerin ve yatırımların öncelikli olduğuna başta vatandaşlarla en çok temas halinde olan muhtarlar olmak üzere Bornova halkı ile birlikte karar verdiklerini ifade eden Atila, 'Bu nedenle mahalle gezilerine büyük önem veriyoruz. Eksikleri ve sorunları yerinde görüyoruz. Mahalle sakinleri de taleplerini bizlere doğrudan iletiyor. Böylece ihtiyaç olan bölgeye daha çabuk hizmet götürüyor ve en uygun çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerin büyük bir çoğunluğunu bu ziyaretlerimizde bize iletilen taleplerden yola çıkarak yaptık. Bundan sonra da böyle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.



Muhtarlar memnuniyetlerini dile getirdi



Mevlana Mahallesi Muhtarı Mustafa Döğdü ile Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek, Başkan Atila'nın kendilerini ziyaret edip mahalle sorunlarını yerinde tespit etmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Hayata geçirilecek, yatırım, proje ve hizmetler ile öncelikli işlere birlikte karar vermenin önemine dikkat çeken muhtarlar, 'Görüş ve önerilerimizin dikkate alınması bizleri mutlu ediyor, motivasyonumuzu arttırıyor. Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila'ya teşekkür ediyoruz' dedi.



