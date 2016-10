Bornovalı hayvanseverler, 4 Eylül Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. İlk olarak Down Kafe’de kahvaltıda buluşan Yerel Hayvan Gönüllüleri, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya görüşlerini ve isteklerini iletti. Gönüllüler, Başkan Atila ile birlikte Bornova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Hayvanlarla yakından ilgilenen Başkan Atila, yapılan çalışmalarla ilgili Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.



Tahsis edilen yeni araziyle Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin 2 bin 500 metrekarden 5 bin metre kareye çıkartılacağını vurgulayan Atila, iyileştirme çalışmaları devam eden tesisin gezinti padoku da olan örnek bir merkez olacağını ifade etti. Başkan Atila, 2017 yılında tam donanımlı bir hayvan ambulansının daha sokaktaki canlar için çalışacağını söyledi. Atila, Bornova Belediyesi’nce verilen eğitimlere katılan hayvanseverlerin Yerel Hayvan Gönüllüleri adı altında rehabilitasyon merkezinde haftanın her günü ilgiye muhtaç hayvanlarla bir araya geldiklerini ve onlarla ilgilenip gezdirdiklerini belirterek emeği geçen herkese gösterdikleri özveriden ötürü teşekkür etti.





Başkan Atila 3 köpeği sokaktan kurtardı



Merkezdeki incelemelerinin ardından hayvanlarla ilgilenen Başkan Atila, sahipsiz 3 sokak köpeğini de sahiplenerek örnek bir davranış sergiledi. Sahipleri tarafından bir hevesle alınıp daha sonra terk edilen ve acı çeken çok sayıda kedi-köpek olduğunu vurgulayan Atila, hayvan beslemek isteyenlerin parayla almak yerine rehabilitasyon merkezinde sevgiye muhtaç birçok can dostu bulabileceğini hatırlattı. Başkan Atila ayrıca, yakın zamanda merkezdeki hayvanlarının sahiplendirilebilmesi için Büyük Park’ta bulunan sokak hayvanları kliniğinin yanında her çarşamba günü özel bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade etti.



İşkence yapanlara ceza



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila belediye olarak kanunlar çerçevesinde yapılması gereken kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerine aralıksız devam ettiklerini sokak hayvanlarının 5199 sayılı kanunla koruma altına alındığının altını çizerek onlara işkence yapan ve kötü davrananlar hakkında cezai işlem yapılacağını belirtti. Atila “Hadeflerimizi birer birer gerçekleştirerek yaşanabilir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bornova Bizim Evimiz. Bornova kedilerin, köpeklerin de evi. Gerek yaptığımız mekansal düzenlemelerle gerek siz gönüllü hemşehrilerimizin destekleriyle daha iyi olma yolunda ilerliyoruz. Kentimizdeki sorunları birlikte çözeceğiz. İmkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek işbirliğimizi daha da güçlendirip, samimi ve katkı sağlayan eleştirilerle güzel işler başaracağız” dedi.







Çocuklardan sokaktaki can dostlarına armağan



4 Eylül Dünya Hayvan Koruma Günü nedeniyle Bornova Belediyesi’nin özel etkinliğine katılan anaokulu öğrencileri, Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanları konusunda bilgilendirildi. Sokak hayvanlarına nasıl davranılması gerektiği, hayvan sevgisi, yaralı hayvanlara yardım gibi konular uzmanlar tarafından anlatıldı. Yavru kedi ve köpeklerin de bulunduğu seminerin ardından Bornova Belediyesi tarafından üretilen köpek kulübeleri çocuklar tarafından rengarenk boyandı. Sokakta yardıma muhtaç olarak yaşayan hayvanların özellikle yağışlı ve soğuk havalarda sığınabilecekleri kulübeler yetkililer tarafından Bornova’nın dört bir tarafında yerleştirilecek.



