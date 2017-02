Başkan Atila Altındağlılar ile bir araya geldi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ortak akıl çerçevesinde düzenlediği mahalle buluşmalarında Altındağ Mahallesi sakinleriyle biraraya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada Başkan Atila, birlik ve beraberliğin önemine değinerek Bornova'da yaşayan her kesimden insanı kucaklamak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti

Ortak Akıl ilkesiyle her kesimden vatandaşa ayrım yapmadan hizmet etmek için çalışmalarını sürdüren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, halkın talep ve önerilerine ilk elden ulaşmak için düzenlediği mahalle buluşmalarına devam ediyor. Bornova Merkez ve Doğanlar Mahallesi'nde sonra Altındağ Mahalle buluşması da yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda çoğunluğunu kadınların oluşturduğu mahalle sakinleri istek, öneri ve düşüncelerini aktarma imkanı buldu. Birlikte gelişiyoruz Bornova'nın birlik ve beraberlik içinde gelişeceğini ifade eden Başkan Olgun Atila, 'Bornova Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte varolan problemleri birlikte çalışarak azaltmak; olumlu, güzel düşünceleri de paylaşarak çoğaltmak istiyoruz. Biz çok büyük bir milletiz. Bu Cumhuriyet'in kurulması ve kazanımları kolay olmadı. Aziz vatanımız ve bayrağımız için hep birlikte, el ele vererek, kardeşlik duyguları içerisinde ihtiyacımız olan barış ve huzur için tıpkı Bornova'da olduğu gibi biraraya gelmemiz gerekiyor. Bu barışı sağlamak da her zaman olduğu gibi öncelikle kadınlarımızın, annelerimizin elinde' dedi.

Kardeşçe yaşamanın ve birbirimiz arasındaki ilişkileri geliştirmenin hepimizin en büyük görevi olduğunu hatırlatan Atila şöyle konuştu: 'Bunun için her zamankinden daha fazla biraraya gelelim, birlik içinde olalım, kardeşlik duygularımızın her zaman ve her yerde çoğalması için çalışalım. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, herkesin düşündüğünü konuşabildiği ama herkesin birbirine saygı duyduğu bir ortamda yaşamak çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza mutlu bir gelecek bırakabilmeliyiz. Bunun için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.'