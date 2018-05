Başkan Atila: “Benim derdim, aşkım Bornova”

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği proje, yatırım ve hizmetleri düzenlediği tanıtım toplantısı ile anlattı. Proje ve hizmet tanıtım filminin ardından aday adaylığı sürecinde ailesi ile birlikte konuk olduğu televizyon programının sürpriz gösterimi ile duygu yüklü anlar yaşayan Başkan Atila, seçimler, referandumlar ve darbe girişimlerinin yaşandığı zor süreçte hep işlerini yaptıklarını belirterek, “Benim derdim, aşkım Bornova” dedi

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 4 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği proje, yatırım ve hizmetleri düzenlediği tanıtım toplantısı ile anlattı. Mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, basın ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantı, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bornova Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin gösterimiyle başlayan toplantı, bir sürprizle devam etti. Başkan Atila’nın aday adaylığı sürecinde ailesi ile birlikte konuk olduğu televizyon programı da gösterildi. Başkan Atila ve Eşi Hikmet Atila’nın bu sürpriz karşısında bir hayli duygulandıkları gözlendi.

Ortak aklı ilke edindim

Doğup büyüdüğü ve baba olup çocuklarını büyüttüğü kente belediye başkanı olmanın kendisine büyük mutluluk ve gurur verdiğini söyleyen Başkan Olgun Atila, “Bornova Bizim Evimiz sloganı ile çıktığımız yolda hizmet anlayışının ilk sırasına ortak akıl ilkesini koyduk ve Bornova Belediyesi’nin 5 yıllık strateji planını bu doğrultuda yaptık. Göreve geldiğim günden beri bu anlayıştan hiç vazgeçmedim. Tek adamlığa hep karşı oldum” dedi.

Bornova Stadı ile adımızı Dünya duydu

Çevre ve temizlikten park-bahçelere, yeni kültür merkezlerinden modern pazaryerlerine yaptıkları çalışmaları ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Başkan Atila, spor ve sosyal alandaki projeleriyle tüm Türkiye’ye örnek olduklarını vurguladı. Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadı sayesinde Bornova adını dünyanın duyduğunu anlatan Atila, “Burada oynanan maçları milyonlarca kişi ekran başında izliyor. Belki Süper Lig’in şampiyonu bile kupasını Bornova’da havaya kaldıracak. Tüm bunlar kentimizin tanıtımı için çok önemli” diye konuştu.

Tasarım, İnovasyon ve Turizm Kenti

İzmir’in en çok yeşil alana sahip ilçesi Bornova’da, Dost Market ile tüm Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Başkan Atila, sanayi ve eğitim kenti kimliğinin yanına Tasarım, İnovasyon ve Turizm Kenti olma hedefini koyduklarını söyledi. Atila, “Bu hedef doğrultusundaki Konuşan Duvarlar projemiz sayesinde binaların görüntüsü ile rahatsız veren cepheleri hatıra fotoğrafı çekilen alanlara dönüştürdük. İlçenin dört bir yanını tematik heykeller ve kent mobilyaları ile donattık. Bornova Kent Gezileri’ni başlattık” dedi.

Çocuklarımız için özel projeler

Bir eğitim kenti olan Bornova’da çocuklara yönelik çok özel projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Olgun Atila, “3.500 metrekare alanda 20 milyon TL’ye mal olacak Çocuk Dünyası’nın temelini Kazım Dirik Mahallesi’nde atıyoruz. 35 bin metre kare alanda projelendirilen Karaçam Çocuk Köyü ile Pınarbaşı’nda 24 bin metre karelik alanda tasarlanan Hayal Bornova ise ardından gelecek projelerimiz. Bu üç proje tamamlandığında İzmir dışından bile aileler çocukları ile birlikte tatil için Bornova’ya gelecek” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin zor sürecinde hep işimizi yaptık

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Göreve geldiğimiz 2014 yılından bugüne 3 seçim, bir referandum, bir darbe girişimi yaşadık. Bu zor süreçte yüksek demokrasi kültürümüz sayesinde Bornovalılar olarak hiç ayrışmadık. Hiçbir olumsuzluktan etkilenmedik. Hep işimizi yaptık. Böylesi bir dönemde varını yoğunu ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarıma ve tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantının sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila “Benim derdim, aşkım Bornova” sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Bornova’ya 4 yılda 229 milyon 731 bin liralık yatırım

Bornova Belediyesi, son 4 yılda yaptığı fiziki ve sosyal yatırımlarla Bornova’nın çehresini değiştirdi. Son 4 yılda 229 milyon 731 bin liralık fiziki, kültürel, sağlık, ve sosyal yardım alanında yatırım yapıldı. Bornova Stadı İzmir’in bu konudaki sorununu çözdü. Atatürk Spor Kompleksi salon sporlarının yeni adresi oldu. Son bir yıl içinde Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ile Pınarbaşı Kültür Merkezi’ni hizmete açıp Doğanlar Kültür Merkezi’ni de tamamlama aşamasına getiren Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz market alışverişi yapma imkanı sunan Dost Market’in sayısını dörde çıkarırken, dezavantajlı kesimlere özel kafeteryalarıyla desteğe ihtiyaç duyanlara omuz verdi. Down Kafe, Diyet Kafe, Çınar Kafe, Engelsiz Kafe sosyal belediyeciliğin Türkiye’ye örnek hizmetleri arasına girdi. Dost

Kart’la üniversite öğrencileri tasarruf ederken, esnafın kazancı arttı. Ulaşım projeleri hem Bornova’nın hem de İzmir’in trafik yoğunluğunun azalmasında etkili oldu. Bornova Belediyesi, Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü, Çocuk Dünyası ve yeni belediye hizmet binası başta olmak üzere pek çok projeyi ilçeye kazandırmak için çalışıyor.

Bornova Belediyesi 4 yılda yaptığı 229 milyon 731 bin liralık; fiziki, kültürel, sağlık ve sosyal alandaki yatırımla yaşam standartlarının yükseltilmesine önemli katkı sağladı. Fiziki ve sosyal alanda pek çok hizmet hayata geçirildi.

YENİ KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bornova Belediyesi, projeleri vatandaşların istekleri doğrultusunda şekillenen kültür merkezlerini ilçeye kazandırdı. Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ile Cemevi olarak da kullanılan Pınarbaşı Kültür Merkezi hizmete açılırken, Doğanlar Kültür Merkezi’nin ise kaba inşaatı tamamlandı.

ULAŞIM YATIRIMLARI

Bornova Belediyesi, sorumluluğundaki bölgelerde çok sayıda yol, kaldırım, köprü ve kavşak düzenlemesi yaptı. Mahalle statüsü alarak Bornova Belediyesi’ne bağlanan 12 eski köy yerleşiminde yollar ve meydanlar parke taş ile kaplanırken, ilçe genelinde 2014-2018 yılları arasında 45 kilometre asfalt döküldü, 7 kilometre beton yol yapıldı. Geçen 4 yılda, Çamdibi-Yeşilova köprü geçişi, Evka-3’ten 4. Sanayi’ye köprü geçişi ve kavşak düzenlemesi, Çevre Yolu viyadükleri altından Forum Bornova’ya alternatif yol, Pınarbaşı düğün salonları bölgesi yol düzenlemesi, Yavuz Caddesi’nden Atatürk Mahallesi’ne geçiş gibi pek çok kritik düzenleme de trafiği rahatlattı.

SPORUN MERKEZİ

Anadolu’da futbolun ilk oynandığı kent olan Bornova, Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte yaptığı Bornova Stadı ile birlikte yıllar sonra profesyonel lig maçlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Stat projesi iki kez revize edildi. Bornova Belediyesi, amatör takımlar için sahalar yapıp mevcutları yeniledi.2 bin 500 seyirci kapasiteli Atatürk Spor Kompleksi salon sporlarının yeni adresi oldu.

BÜYÜKPARK VE KÜÇÜKPARK YENİLENDİ

Büyükpark havuz kuru havuz sistemiyle yenilenerek müzik ve ses sistemi ile çocukların da keyifle zaman geçirebildiği eğlenceli bir aktivite alanı haline dönüştürüldü. Bornova’nın en hareketli alanlarından olan Küçükpark Meydanı, ortak akıl anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen “Fikrini Al Gel” etkinliğinden elde edilen fikirler ışığında yeniden tasarlandı ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

ÇOCUKLAR ÖZGÜRCE OYNASIN DİYE YENİ PARKLAR

Bornova Belediyesi, çocukların özgürce koşup oynayabilmesi için yeni parklar yapmaya, mevcut parkları da yenilemeye devam ediyor. 2014 yılından bu yana 33 yeni park ve 29 ağaçlandırma alanını ilçeye kazandıran Bornova Belediyesi, park ve ağaçlandırma alanlarının toplam metrekaresini 155 bin metrekare eklemeyle 1 milyon 851 bine, sayısına da 526’ya çıkardı.

TEMİZ BİLİNÇ

2015 yılında, temiz bir çevre, temiz bir Bornova için vatandaşlar ve belediye personeli ile birlikte Bornova’nın tüm mahallelerinde “Bahar Temizliği” adıyla temizlik hareketi başlatıldı. Bornova Belediyesi, 7 binden fazla çöp konteynerinin bulunduğu ilçede, sadece 2017 yılı içinde 175 bin 914 ton evsel atık topladı. Geri dönüşüme 7 bin 149 ton ambalaj atığı, 6 bin 306 ton da cam atık gönderdi. Randevulu Moloz Sistemi ile aynı yıl içinde toplanan moloz miktarı 20 bin 775 ton oldu.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TASARRUF SAĞLANDI

Bornova Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla 2017 Ağustos Ayı’ndan bu yana ilçede güneş, jeotermal, su ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynağı kullanan binalardan yasa gereği aldığı tüm vergilere yüzde 25 oranında indirim yapıyor. Erzene Mahallesi’nde 2014 yılı sonunda üretime geçen 300 kilowattlık Fotovoltaik Güç Tesisi’nde üretilen elektrik Bornova Belediyesi’ne maliyetini karşılayıp kazanç sağlamaya başladı.

ATIK GETİRME MERKEZİ KURULDU

Vatandaşların atıklarını kendi imkanlarıyla getirip teslim edebildikleri Atık Getirme Merkezi, Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi üzerinde kuruldu. Merkez’de kâğıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatörler, flüoresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, ev mobilyaları, ev tekstili gibi hacimli atıklar ile ömrünü tamamlamış lastikler gruplarına göre ayrılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

ENERGY CITIES GENEL KURULU BORNOVA’DA YAPILDI

Her yıl Avrupa’nın farklı bir kentinde, 250 kentin Belediye Başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlarının ağırlandığı yerel yönetim ağı Energy Cities Genel Kurulu, 2016 yılında Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bornova Belediyesi, Atatürk, İnönü ve Kızılay Mahallesi’nde üç yeni pazaryeri yapıyor. Üç pazaryerinde de sebze, meyve tezgahlarının yanısıra kafeterya, oyun alanları gibi sosyal donatı alanları da bulunacak.

DUVARLAR KONUŞUYOR

Konuşan Duvarlar, Bornova Belediyesi’nin en çok konuşan projeleri arasında yer aldı. Binaların sağır cepheleri Grafitti Uygulamaları ve Cephe Giydirmeleri ile renklendi. Görüntüsüyle rahatsızlık veren duvarlar, hatıra fotoğrafı çektirilen alanlara dönüştü.

MUHTARLIK BİNALARI YENİLENDİ

Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü, muhtarların vatandaşlara çağdaş koşullarda ve daha hızlı hizmet sunabilmeleri için yeni muhtarlık binaları tasarladı. İlk etapta 11 yeni muhtarlık binasının yapımı tamamlandı. Önümüzdeki süreçte diğer tüm muhtarlık binalarının yenilenmesi için çalışmalar devam ediyor.

BORNOVA İÇİN FİKİRLER YAYINLANDI

Ortak akıl anlayışının en önemli örneklerinden biri olan BİF (Bornova İçin Fikirler) Projesi ile Bornova’nın geleceği için hayal edilen projeler tasarıma dönüşüyor. Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün koordinasyonundaki BİF Projesi üniversitelerin ilgili bölümleri ile birlikte yürütülüyor.

DOST MARKET İLAÇ GİBİ GELDİ

Dost Market Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temizliğe, giyimden kırtasiyeye temel gereksinimlerini, erzak paketi olarak değil de dilediği şekilde karşılayabilmelerine destek olabilmek için 2014 yılında hayata geçirildi. İlki Bornova’nın merkezinde açılan Dost Market; Doğanlar, Altındağ ve Çamdibi şubeleri ile ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye başladı. Dost Market sisteminde; vatandaşlar, kartlarına her ay yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapıyor. Dost Market’ten faydalanan ailelerin sayısı 2017 yılı sonu itibariyle 5 bini geçti.

DOST KART VE GENÇLİK MERKEZİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN YANINDA

Üniversite öğrencilerinin esnaftan indirimli alışveriş yapabilmeleri için 2014 yılında uygulanmaya başlanan Dost Kart sistemi ile 4 yılda 20 bin öğrenciye hizmet verildi. Öğrenciler sisteme üye esnaftan değişen oranlarda indirimli alışveriş yapıyor. Dost Kart sahibi öğrenciler ayrıca Büyükpark içerisindeki Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nin tüm olanaklarından da ücretsiz yararlanıyor. 2017 yılı sonu itibariyle Gençlik Merkezi’nden 150 bin öğrenci faydalandı.

PAYLAŞIMA ARACILIK

2014 yılında hayata geçirilen proje ile Evka 3 Muhtarlığı Önü, Kemalpaşa Mahallesi Muhtarlığı Önü, Çamdibi BELGEM Önü ve Forum Bornova olmak üzere Bornova’nın 4 farklı noktasına paylaşım noktaları yerleştirilip, burada toplanan giysi, oyuncak ve kitaplar ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Altındağ ve Doğanlar’da hizmet veren Giysi Bankaları aracılığıyla 13.500 aile ile paylaşım gerçekleştirildi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz bir kent hedefi ile engelli vatandaşlara yönelik bir mekan olarak Çamdibi Atatürk Parkı içinde 11 Mayıs 2016 tarihinde hizmete açıldı.

Bornova Cumhuriyet Meydanı, Çamdibi Pazaryeri Önü, EÜ Hastanesi Önü, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Önü, EÜ Kütüphanesi Önü ve Engelliler Merkezi önünde aynı anda iki akülü sandalyenin şarz edilebildiği istasyonlar yerleştirildi.

BELGEM VE DOST BİLİM EVİ

BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi), 2000 yılından bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği veriyor. BELGEM’de her yıl ortalama 7 bin çocuk, genç ve dinamik eğitmenlerden kurs hizmeti alıyor. Ayrıca bilim insanlarını yetiştirmek hedefiyle 2017 yılında kurulan Dost Bilim Evi, çocuklara dokunarak, keşfederek, gözlemleyerek ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunuyor. Çocuklar Dost Bilim Evi’nde “Akıl ve Zeka Oyunları”, “Fen ve Teknoloji”, “Dil Etkinlikleri” ve “Sosyal Kültürel Etkinlikler” gibi başlıklarda açılan atölye çalışmalarına katılıyor.

EVİMİZE HOŞGELDİN BEBEK

Hayata gözlerini Bornova’da açarak Bornova Ailesi’ne katılan bebekler, “Hoşgeldin Bebek” paketi ile karşılanıyor. 2016 yılında başlayan proje kapsamında bugüne kadar 3 bine yakın aileye bebeklerinin en özel anlarını not alabilecekleri anı defteri, zıbın ve kokulu sabunun bulunduğu paket hediye edildi.

HERŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Evde Yaşlı, Engelli, Gebe-Loğusa ve Bebek Bakım Hizmetleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Ağız ve Diş Sağlığı kontrolleri de yapıyor. İki hasta nakil aracı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor. Sağlık alanındaki diğer önemli hizmet ise 2017 yılında Evka-4’te hizmete açılan “Sağlıklı Anne, Sağlıklı Aile Merkezi” oldu. Seminer panel ve söyleşilerle vatandaşların bilinçlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

İSTİHDAM İÇİN EĞİTİM

Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi, 2016 yılında EVKA-3 Mahallesi’nde kuruldu. Atölye’de; Uzman Pastacılar Derneği, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile pastacı, aşçı, barista ve servis elemanları yetiştiriliyor. BORKEM (Bornova Konfeksiyon Eğitim Merkezi) Kadınlara meslek edindirmek ve istihdam olanağı sağlamak için İŞKUR, MTK Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Ege Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında kuruldu. İş sahibi olmak isteyenlerle eleman arayan işletmeler arasında İstihdam Birimi aracılığıyla köprü kuruldu.

KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 2015 yılında, kadınları iş hayatında daha aktif olmalarını sağlamak, özgüvenlerini arttırmak, iş gücü ve emeğini değerlendirmek, ön plana çıkarmak amacı ile Bornova Belediyesi’nin desteğiyle kuruldu.

BORNOVA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2015 yılında eski köy yerleşimi olan 12 mahalleden üreticinin katılımı ile yerel üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, vatandaşların ise doğal, kaliteli ve sağlıklı ürünlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla kuruldu.

DOWN KAFE TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Bornova Belediyesi’nin down sendromlu gençlerin çalışma hayatında aktif rol alabilmesi ve down sendromu farkındalığının arttırılması amacıyla hayata geçirdiği Down Kafe Türkiye’ye örnek oldu. +1 Down Kafe, 2015 yılında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Büyük Park’ta hizmete açıldı. Kafede 18 yaşını doldurmuş ve yasal çalışma haklarını taşıyan Down sendromlu gençler sımsıcak gülümsemeleri ile servis elemanı olarak görev yapıyor. Diyet Kafe, Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nin bahçesinde, PKU’lu ve Çölyak’lı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 21 Eylül 2016 tarihinde hizmete açıldı. Çınar Evi, Büyük Park içerisinde Bornova’nın çınarları olarak nitelendirilen yaş almış büyüklerin keyif ve huzur içerisinde zamanlarını geçirekleri bir mekan olarak

tasarlandı ve 27 Mart 2017 tarihinde hizmete açıldı. Bornovalıların en sevdiği mekanlardan olan Büyükpark’taki Kızlar Kahvesi, eski dokusu ve ruhunu koruyarak restore edildi. Bu özel Kafe, Bornova Belediyesi’nin bir işletmesi olarak hizmet vermeye başladı. Pınar Kafe, Pınarbaşı’nda Kızlar Kahvesi konseptiyle bölgede yaşayan vatandaşların zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan olarak oluşturuldu ve 2 Nisan 2017 tarihinde hizmete açıldı.

KİRAZ FESTİALİ’YLE ÜRETİCİYE DESTEK

Bornova Belediyesi’nin “Yerelde Kalkınma” anlayışıyla doğa ve köy turizmini geliştirmek için başlattığı Kiraz Festivali dördüncü yılında da büyük ilgi gördü. Bornova’da en çok kiraz üretilen bölgelerden biri olan Beşyol Mahallesi’nde gerçekleştirilen Kiraz Festivali’ne binlerce İzmirli katılarak üreticiye destek oldu.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

2014 yılından bugüne 500 farklı kültürel etkinlik düzenlendi. Kiraz Festivali, Uçurtma Şenliği, Uluslararası Suluboya Festivali ve Gençlik Festivali, Bornova’nın ilkleri oldu. Her yıl geleneksel olarak yapılan Homeros Kısa Öykü Yarışması’nın yanısıra 2014 yılı itibariyle Bornova’nın tanıtımına yönelik yine ilk kez İnstagram Fotoğraf Yarışması, Bornova Şarkıları Yarışması ve Bornova’yı anlatan Şiir Yarışması gerçekleştirildi.

HOBİ, BECERİ EDİNDİRME VE SPOR KURSLARI

Yediden yetmişe kadın-erkek, çocuk-genç-yaşlı tüm vatandaşları sosyal hayata katabilmek, gelişimlerine destek olmak, hobi ve beceri kazandırmak ve spora teşvik etmek amacıyla yıl boyunca ücretsiz kurslar düzenleniyor. Hobi ve Beceri Edindirme Kurslarının düzenlendiği 5 nokta; Bornova Merkez, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Cumhuriyet Evi… Bağlama, gitar, piyano, keman, yan flüt, klarnet, seramik, resim, satranç, takı tasarım, el sanatları, fotoğrafçılık, halk oyunları, bale, latin dansları, çocuk korosu, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, bilgisayar, zumba, doğal taş boyoma, kanun ve darbuka olmak üzere 23 dalda verilen kurslardan 2017 yılı itibariyle 17.112 kişi yararlandı. Aynı dönemde; Futbol, basketbol, voleybol, hentbol,

yüzme, cimnastik, taekvondo, aerobic-pilates ve haraket eğitimi şeklinde gerçekleşen 9 branştaki spor kurslarına ise 12.568 Bornovalı katıldı.

BORNOVA KÜLTÜR TURLARI

Bornova Belediyesi, İzmir’in tarihini 8.500 yıl öncesine dayandıran kazaların da sürdüğü Yeşilova Höyüğü’ne ev sahipliği yapan ilçenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Özel Kültür Turları düzenlenmeye başladı. Turlar kapsamında, Bornova Belediyesi’nin kente kazandırdığı Ata Anı Evi ve Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi başta olmak üzere Levanten köşklerinden müzelere pek çok özel mekanı ve alanı görmek mümkün…

BBŞT (BORNOVA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU)

1992 yılında kurulan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, profesyonel oyuncu kadrosu ile her yıl tiyatroseverlerle buluşuyor. İzmir Devlet Tiyatrosu’ndan sonra, şehirdeki tek kadrolu repertuvar tiyatrosu olan BBŞT, aynı zamanda 5 farklı yaş grubuna, tiyatro ve drama kursları vererek, yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlıyor. Son dönemde oyunlarını Bornova Belediyesi’nin farklı kültür merkezlerinde de sahnelemeye başlayan BBŞT, 25. Sanat Yılını 2017 yılında karnaval ile kutladı. Pek çok ödüle sahip Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun farklı şehir ve mekanlarda izleyici ile buluşması hedefiyle, Bakırköy Belediyesi ile protokol imzalandı. İki ilçe tiyatroları arasında turneler başladı. Dijital Film Atölyesi de faaliyetlerini Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor.

YENİ KİTAPLIKLAR

Bornova Merkez’deki Atatürk Kitaplığı ve Naldöken Kültür Merkezi içerisindeki kitaplık ile son dönemde hizmete açılan Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri’ndeki kitaplık ve Kayadibi Kütüphanesi raflarındaki 20 bin kitap ile Bornovalılara unutmaya yüz tutan kütüphane kültürünü yaşatıyor. Ayrıca vatandaşlar; e-devlet hizmetleri, sınav işlemleri, cv hazırlama ve e-randevu gibi işlemlerini gerçekleştirmek için bu dört kütüphanedeki bilgisayarları kullanabiliyor. Kütüphanelerin yaklaşık 5 bin kayıtlı üyesi bulunuyor.

ATA ANI EVİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarında, “Bu şehre bir şey olacak diye çok korktum” sözüyle İzmir’e verdiği önemi gösterdiği yer olan Belkahve’de, İl Özel İdaresi’nden Bornova Belediyesi’ne devrolan atıl restoran, dönemin ruhunu ve izlerini taşıyan Ata Anı Evi’ne dönüştürüldü. 2016 yılında İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül günü açılışı gerçekleştirilen Ata Anı Evi’nde kurtuluş mücadelesini anlatan pek çok eser sergileniyor. Ata Anı Evi’ni açıldığından bugüne binlerce kişi ziyaret etti.

BORNOVA ANI EVİ

Kaymakamlık binasının hemen arkasındaki 1. Sokak’ta yer alan Eski Rum Evi, önce kamulaştırıldı, ardından restore ederek kent kültürüne kazandırıldı. 19. Yüzyılın ortalarında inşa edilen tarihi yapı, Bornova Anı Evi olarak hizmet vermeye başladı. Bornova Belediyesi’nin butik tarzdaki panel ve söyleşilerine ev sahipliği yapanBornova Anı Evi’nde kentin tarihine ilişkin fotoğraflar ve yazılı eserler de yer alıyor. Bornova’nın geçmişi ile ilgili arşiv ve sözlü tarih çalışmalarının yapıldığı tarihi bina, aynı zamanda ilçenin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtma amacıyla başlatılan kent gezilerinin de başlangıç noktası…

HAYAL BORNOVA

Hayal Bornova, Bornova Belediyesi’nin çocukların eğlenirken öğrenmelerine yönelik projlerinden biri… Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek olan Hayal Bornova’nın Pınarbaşı’nda 24 bin metrekarelik alan üzerine kurulması planlanıyor. Proje alanının 14 bin metrekarelik bölümünde, Ege Bölgesi’nin tarihi ve turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin 1/25 ölçekte hazırlanmış yapısal maketleri yer alacak. Proje, çocukların uygulama yapabileceği küçük ölçekli tarlalar ve at binme alanı ile de dikkat çekiyor.

MEVLANA VE EVKA-3 ÇOCUK OYUN AKTİVİTE MERKEZLERİ

Mevlana ve Evka-3 Yağmur Çocuk Aktivite Merkezleri annelerin, gündelik yaşantılarında kendilerine zaman ayırabilmelerini sağlamak ve 3-6 yaş arası çocukların sosyal gelişimlerine destek olabilmek amacıyla hayata geçirildi. Çocuklar bu merkezde haftada üç gün, üçer saat farklı aktiviteler eşliğinde zaman geçirebiliyor. Resim, drama, müzik ve tiyatro gibi eğitimlerle gelişimlerine destek olunuyor. İki aktivite merkezinden binin üzerinde çocuk yararlanıyor.

ÇOCUK DÜNYASI (KAZIM DİRİK MAHALLESİ)

Kazım Dirik Mahallesi’ndeki 3 bin 500 metrekare alan için tasarlanan Bornova Çocuk Dünyası, ülkemizde az sayıda bulunan Çocuk Müzesi yapılarına nitelikli bir örnek olacak. 1.500 metrekaresi açık alan olmak üzere 9.100 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak bu özel proje, çocukların eğlenirken eğitim-öğretim alabilecekleri fonksiyonları barındıran mekanları ile dikkat çekiyor. Bornova Çocuk Dünyası’nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası ve kütüphane gibi bölümler yer alacak.

ÇOCUK KÖYÜ (KARAÇAM MAHALLESİ)

Karaçam Çocuk Köyü, 35 dönüm alanda çocukların aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı olarak tasarlandı. Projede, amatör ve profesyonel takımların kullanabilecekleri toplamda 320’şer kişilik tribün kapasiteli 2 adet antrenman sahası ve 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanısıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi kapasiteli tesisler ve kafetarya yer alıyor.

ÇOCUK KULÜBÜ

Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü 7-14 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak tiyatro ve sinema gibi kültürel etkinlikler, eğlenceli aktiviteler ile ortak bir heyecan yaşatarak eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Kulübe üye olan çocukların sayısı kısa sürede 5 bini buldu. Kulüp üyesi çocuklara anlaşmalı işyerlerinden indirimli alışveriş imkanı da sağlandı.

KEDİ-KÖPEK EVLERİ VE KEDİ KLİNİĞİ

Hayvanseverlerle birlikte sokakların sevimli dostları kedi, köpek ve kuşlar için özellikle soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri için özel kutu ve kulübeler tasarlandı ve uygun yerlere konuldu. Büyükpark içerisindeki Veteriner Kliniği de Kedi Kliniği’ne dönüştürüldü. Sokak hayvanlarının susuz kalmaması için tasarlanan Beslenme Odakları da Bornova’daki tüm parklarda önemli bir işlev görüyor. Bornova Belediyesi, Sokak hayvanlarının tedavi ve kısırlaştırma işlemlerinin yanısıra yaralı ya da acil tedaviye ihtiyaç duyan can dostları için Hayvan Ambulansı ile de hizmet veriyor.

KEDİ-KÖPEK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Bornova Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik olarak verdiği hizmetlerin kalitesini artırmak için Pınarbaşı’nda Kedi-Köpek Rehabilitasyon Merkezi yapacak. Projesi hazırlanan bu modern Merkez, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda tedavi edilebilmeleri için kullanılacak.