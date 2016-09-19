2016-2017 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen tören, Bornova’da Malazgirt İlköğretim Okulu’nda yapıldı. Törene, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan ve ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Güneş katıldı. Velilerin de çocukları kadar heyacanlı olduğu törene halkoyunları gösterileri ve şiir dinletileri renk kattı.



Hem okulla yeni tanışan birinci sınıflar hem de yaz tatilinin ardından yeniden sıralarına oturmak için sabırsızlanan öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı törende konuşan Atila, “Ben de iki çocuk sahibi bir veliyim ve her anne- baba gibi ben de çocuklarımın okula başlamasının heyecanı içiresindeyim. Tüm Bornova gibi okullar da bizim evimiz. Çocuklarımızı çok değerli öğretmelerimize teslim ediyor ve devletimizin tüm kurumları ile ele ele vererek onlara destek oluyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için Atatürk ilke ve inkılapları ışığında durmadan çalışacağız” dedi. Yıl boyunca okulların tadilatı ve eksiklerinin giderilmesi konusunda Bornova Belediyesi bütçesinden önemli miktarda kaynak ayıran Başkan Olgun Atila, 19 Eylül’ün Gaziler Günü olduğunu da hatırlatarak, “Başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayalım ki; Al bayrağımız altında onlar sayesinde bugün özgürce eğitim alabiliyoruz” diye konuştu.



Başkan Olgun Atila, törenin ardından sohbet edip başarılı bir yıl geçirmelerini dilediği öğrencilere Bornova Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan boyama kitabı ve boya kalemi hediye etti.



Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan da eğitimin toplumların gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koymuş olduğu çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkabilmenin yolu eğitimdir. Devletimiz de bu doğrultuda bütün imkanlarını seferber ediyor ve çocuklarımızın geleceği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor” diye konuştu.











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