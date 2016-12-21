Başkan Atila, önerileri dinlemeye devam ediyor

Tüm proje ve hizmetleri “ortak akıl” ilkesiyle belirleyen Bornova Belediye Başkanı kentin dinamikleriye bu anlamda buluşmaya devam ediyor. Son olarak ilçedeki bankaların müdürleri ile biraraya gelen Başkan Atila projelerini anlatı, görüş ve önerileri dinledi. Tek tek söz alan ve görüşlerini açıklayan banka müdürleri, kendilerini bu amaçlar bir araya getiren Başkan Olgun Atila’ya ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila “Ortak Akıl Buluşmaları”nda bu kez bankacılarla biraraya geldi. Evka 4 Şahin Tepesi Restoran’daki toplantıya Bornova’daki bankaların şube müdürleri katıldı.



Bornova Belediyesi’nin yaptığı hizmet, proje ve çalışmaları anlatan Başkan Olgun Atila, göreve geldiği ilk günden itibaren “ortak akıl” ilkesiyle hareket ettiklerini anlattı. Bornova’yı Bornova’da yaşayanlarla birlikte yönettiklerini vurgulayan Atila, “Toplumun tüm kesimleri ile biraraya gelip onlardan aldığımız fikirleri aşure misali bir kazanda toplayarak sorunları öncelik sırasına göre belirliyor ve çözmeye çalışıyoruz. Sizlerle de bu amaçla bir araya geldik” dedi.



Kimliğimiz “Üniversite Kenti” olmalı



Bornova’nın kimliğinin “Üniversite Kenti” olması gerektiğini vurgulan Başkan Atila, “Başta Ege Üniversitesi olmak üzere ilköğretimden yüksek öğrenime kadar pek çok eğitim kurumuna ev sahipliği yapıyoruz. Kentin geleceğini de buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Her geçen gün gelişen ve büyüyen Bornova’da yerleşim alanları ile yanyana gelen sanayinin zaman içerisinde kimse mağdur olmadan doğal bir şekilde şehrin dışına taşınacağını düşünüyorum” diye konuştu.



Tek tek söz alan banka müdürleri ise görüşlerini başvurmak üzere kendilerini bir araya getiren Başkan Olgun Atila’ya ve Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti. Bornova’daki banka şubelerinin temsilcileri Atila’nın önerisiyle kendi aralarında bir komisyon oluşturarak bundan sonra da biraraya gelme kararı aldı.



