Başkan Atila, şehit aileleriyle buluştu

Bornova Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünde şehit ailelerine özel bir kahvaltı düzenledi. Anlamlı buluşmaya Başkan Olgun Atila da katıldı. Şehit yakınları ile tek tek ilgilenen Atila, “Sizler şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. İsteklerinizi yerine getirmek bizim için bir görevdir” diye konuştu

Bornova Belediyesi, şehitlerin ailelerini Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümünde de unutmadı. Canlarını vatan uğrana feda eden şehitlerin yakınları, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü’ne özel olarak düzenlenen kahvaltıda biraraya getirildi. EVKA-4’deki Şahin Tepesi Kafeterya’daki organizasyon İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malülleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı İzmir Şubesi’nin katılımıyla gerçekleşti.



Çanakkale Zaferi’ni anlatan belgesel gösterimin yapıldığı buluşmada tüm masaları gezerek şehit yakınları ile tek tek sohbet eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bugün eğer burada özgürce konuşup nefes alabiliyorsak, bayrağımızı dalgalandırabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Sizler de şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Sizin isteklerinizi yerine getirmek bizim için bir görevdir. Şehitlerimizin hakkını ödemek için daha çok çalışmalı, ülkemizi aydınlık yarınlara taşamalıyız” diye konuştu.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, “Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemedi” dediği Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür plaketi sundu. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı İzmir Şubesi Başkanı Engin Tunç ise Başkan Atila’ya Atatürk resmi hediye etti.









