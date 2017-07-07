Başkan Atila, taksicilerle buluştu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Ortak Akıl” buluşmaları kapsamında İzmir Şoförler ve Otomobililer Esnafı Odası Yönetimi ile bir araya geldi. Oda Binası’nda düzenlenen toplantıya katılan Başkan Atila, Bornova’da hayata geçirilen proje ve çalışmaları anlattı. Taksici esnafı da görüş, öneri ve dileklerini ifade etti

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Yönetimi’ni ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, proje ve hizmetlerini anlattı. Başkan Atila, taksici esnafının görüş, öneri ve dileklerini de dinledi. Toplantıda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak proje ve çalışmaların devam etmesi konusu da gündeme geldi.

Ne zaman arasak ulaşıyoruz

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odası Başkanı Celil Anık, “Ne zaman arasak Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila’ya ulaşıyoruz. Sorunlarımızla yakından ilgilenip kısa sürüde çözüm üretiyor. Başkan Atila’ya tüm kesimlere olduğu gibi esnafa gösterdiği yakınlık ve ilgi nedeniyle de çok teşekkür ediyoruz. Kendisini Oda Merkezimizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Biz bugüne kadar pek çok projede Bornova Belediyemizin yanında yer aldık. Bundan sonra da her projede yer alırız” dedi.



Verdikleri hizmet ve ekonomiye sağladıkları katkı nedeniyle tüm esnafa teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hizmet sektöründe yapılacak en ufak hata hepimizi sıkıntıya sokar. Taksici esnafımız da bu anlamda önemli bir işlev görüyor. Sevenleri sevdiklerine, hastaları hastaneye ulaştırıyor. Ulaşımda önemli bir görevi üstleniyor. Bizim ilçemizde tüm taksicilerimiz araçlarına ‘Bornova Bizim Evimiz’ çıkarması asıyor. Bu da önemli bir sorumluluk. Ben bu sorumlulukla hareket eden tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Daha önce taksici esnamızla ‘Hayvan Dostu Taksi Durakları’ projesi gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Bundan sonra da ortak projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

Hayvan Dostu Taksi Durakları

İki kurumun işbirliğiyle daha once önemli projeler hayata geçirildi. İzmir’de, Bornova Belediyesi ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında imzalanan ’Hayvan Dostu Taksi Durağı’ protokolüyle sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçları karşılanıyor. Takside evcil hayvanlarıyla seyahat etmek isteyen hayvan dostlarının yaşadıkları zorluklar da en aza indiriliyor.



Taksiciler bir yandan bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarını beslerken diğer yandan hasta, yaralı, küpesiz hayvanları tespit ederek Bornava Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildiriyor. Böylece sahipsiz hayvanlar tedavileri tamamlanıp küpelendikten sonra tekrar bulundukları bölgelere bırakılıyor.