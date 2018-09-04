Başkan Atila’ya Spora Hizmet Ödülü

Basketbol Adamları Derneği(BAD) 13. Basketbol Oskarları Ödül Töreni Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Spor alanında yaptığı yatırımlarla İzmir’e öncülük eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Spora Hizmet Dalında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen törende ödülünü Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy’dan alan Başkan Atila, özellikle spor ve sanat alanında alınan ödüllerin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu ödül başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm Bornova’nın” dedi

Basketbol Adamları Derneği(BAD) 13. Basketbol Oskarları Ödül Töreni’ni Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel ve spor dünyasından pekçok ismin katılımıyla gerçekleşen törende, Basketbol Oskarları’nın yanısıra Spora Hizmet Onur Ödülleri de verildi.

Spor ve sanat vurgusu

Spor alanında yaptığı yatırımlarla İzmir’e öncülük eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Spora Hizmet Dalında Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy’dan alan Başkan Atila, böylesi bir törene ev sahipliği yapmanın mutluluk ve gurur verdiğini belirterek, “Bizleri bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Ben şahsen özellikle spor ve sanat alanında alınan ödüllerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ödül başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm Bornova’nın. Sporda ilklerin kenti olan Bornova’da spor alanında yaptığımız yatırım ve çalışmaların takdir görmesi hizmit yolunda bizleri motive ediyor” dedi.

Törende, Tekerlekli Sandalya Genç Milli Takım Oyuncusu Ahmet Efe Türk, Ege Tenis Eğitim Vakfı Asbaşkanı Ayşen Nazlı ve Eski Futbol Hakemi ve Gözlemcisi Ömer Sosyal’ın ödülünü de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila verdi.

En prestijli basketbol ödülleri

Basketbol Adamları Derneği Başkanı Avni Erboy, Başkan Atila’nın yaptığı tesis yatırımları ile profesyonel kulüplere kucak açarken, özellikle amatör kulüplerinin en büyük destekçesi olduğunu söyledi. Ödül alanların 100 kişilik büyük jürinin seçtiği isimlerden oluştuğuna dikkat çeken Erboy, “Basketbol Oskarları Türkiye’nin en prestijli basketbol ödülleridir” diye konuştu.

Bornova basketbolun adresi oldu

Bornova Belediyesi, 2016 yılında açılışını yaptığı Atatürk Spor Kompleksi ile İzmir’de basketbolun adresi oldu. İçerisinde Efsane Basketbolcumuz Hüseyin Beşok’un adına taşıyan antreman salonunun da bulunduğu 2.500 seyirci kapasiteli Kompleks, açılışından bugüne Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası, Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası, NCAA Türkiye seçmeleri gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Basketbol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyespor’un maçlarını oynadığı salon, Kadınlar Basketbol Ligi maçlarına da sahne oldu. Bornova Belediyesi ayrıca kentin dört bir yanındaki parklara ve rekreasyon alanlarına basketbol sahaları yaptı.