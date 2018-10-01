Başkan Batur’dan okullara yeni öğretim yılı ziyareti

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narlıdere’deki okullara ziyarette bulundu. Başkan Batur, öğrenci ve öğretmenlerin sorunsuz bir eğitim yılı geçirmeleri için okullardaki eksiklikleri yerinde gördü ve İncelemelerde bulundu

Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebi ile Narlıdere’de bulunan okulları gezen Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Okul müdürleri, öğretmenler, aile birlik yönetimlerinden, okulların eksikliklerini ve taleplerini dinledi. Eğitim yılı başlamadan önce okulların boya, badana ve diğer fiziki konularında eksiklikleri Belediye Fen işleri tarafından giderildiğini rutin olarak giderildiğini hatırlatan Başkan Batur ‘Geleceğe yapılan en güzel yatırım olan çocuklarımızın daha çağdaş ve eğitime en uygun koşulları oluşturmaya çalışıyoruz’ dedi. Batur “Okulların tatilde olduğu dönemde fiziki eksikliklerinin giderilmesi için tespitlerde bulunduk ve boya badana ve dış cephe sorunlarını çözdük. Tüm okullarımızın boya badanaları tamamlandı. Yeni Eğitim öğretim yılının başlaması ile başarılar dilemek ve varsa gözden kaçan eksiklikleri tespit etmek için okullarımızı ziyaret ediyorum. Tüm çabamız geleceği şekillendirecek olan çocuklarımızın daha sağlıklı koşullarda okumalarını sağlamak. Geçtiğimiz haftada belediyemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Konsolosluğu ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında eğitim alet ve ekipmanlarına en çok ihtiyaç duyan okul olarak belirlenen 2.İnönü İlkokuluna bir destek çalışmamız olmuştu. Öğretmenlerimizin çocuklarımıza verecekleri eğitimleri daha teknolojik ve kolayca vermelerini sağlayacak olan bu desteklere ve projeler devam edecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve ışığında çağdaş Türkiye’nin oluşmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize güzel bir eğitim yılı öğrencilerimize ise başarılar diliyorum” dedi. Gittiği okullarda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Batur özellikle öğrencilerin isteklerini dinledi, onlarla top oynadı, şakalaştı ve fotoğraf çektirdi..