Başkan Çalkaya 30 evi ziyaret etti

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya 14 yıldır yaptığı gibi bu yılda geleneği bozmayarak yeni yılın gelişini Balçovalılar ile birlikte kutladı. Gün boyunca kapı kapı gezen başkan Çalkaya 'Biz dostluğu. Umudu ve mutluluğu paylaşıyoruz. O yüzden Balçova'da kimsesiz insan yok' dedi.

Ayça Yeriş - Balçova'da Başkan Mehmet Ali Çalkaya'nın yeni yıl gezilerinde bu yıl da gelenek bozulmadı. Semtevleri tarafından belirlenen evleri ziyaret eden Başkan Çalkaya, öğlen saatlerinde başladığı ziyaretlerine gece yarısına kadar devam etti. Gün boyunca 30 ayrı evi ziyaret eden Mehmet Ali Çalkaya, kimi eşini kaybetmiş, kimisi amansız hastalıklarla mücadele eden birçoğu da geçim derdi çeken vatandaşları ziyaret ederken, Balçovalılarda Başkan Çalkaya ile birlikte yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Güzel temenniler

Manevi duyguların da maddiyat gibi paylaşıldıkça arttığına inandığını ifade eden Başkan Çalkaya "Dertler paylaştıkça azalıyor, mutluluklar da artıyor. Biz yeni yıla girerken vatandaşlarımızla birlikte bu duyguları paylaşıyoruz. Onların dertlerinden bir nebze olsun uzaklaşması, çocukların bir tebessümü dünyalara bedel. Biz yola çıkarken Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmayacağına ifade ettik. İlçemizde bu dostluğu artık yaşıyoruz. Umarım 2019 çocukların hep güldüğü, hastaların şifa bulduğu, savaşların ve şiddetin olmadığı adaletli bir yıl olur" diye konuştu.