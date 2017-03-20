Başkan Dalgıç'ın acı günü. Gözyaşlarını tutamadı

Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, 80'inci yaş günü kutlamasında fenalaşıp yaşamını yitiren babası Hüseyin Dalgıç'ı, gözyaşlarıyla toprağa verdi

İzmir'in Çeşme İlçesi'ndeki bir restoranda, dün akşam, bütün ailenin katıldığı akşam yemeğiyle 80'inci yaşını kutlayan, Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın babası Hüseyin Dalgıç, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Dalgıç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hüseyin Dalgıç, bugün kentte son yolculuğuna uğurlandı.



Hüseyin Dalgıç için Alaçatı Pazar Yeri Camii'nde düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze törenine çok sayıda da çelenk gönderildi.



Cenaze töreni sırasında kardeşleriyle birlikte taziyeleri kabul eden Başkan Muhittin Dalgıç da gözyaşını tutamadı. Cenaze törenine yüzlerce kişi katılırken, taziye sırasında izdiham oluştu. Çeşme Müftüsü Yahya Akman'ın öğlende kıldırdığı namazın ardından Hüseyin Dalgıç'ın tabutu, Başkan Dalgıç ve kardeşleri tarafından omuzlanıp, cenaze aracına kadar taşındı. Hüseyin Dalgıç, Alaçatı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



